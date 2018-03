Wiener Festwochen von 9. Mai. bis 15. Juni 2014

Fünf Wochen Programm mit 37 Produktionen aus 22 Ländern

Wien (OTS) - Heute haben Geschäftsführer Wolfgang Wais, Intendant Markus Hinterhäuser und Schauspieldirektorin Frie Leysen im Museumsquartier das Programm der Wiener Festwochen 2014 präsentiert. Insgesamt gibt es laut Wais 37 Produktionen aus 22 Ländern, davon zwei Uraufführungen, drei Neuinszenierungen und zwei Europa-Premieren. Das Gesamtbudget liege bei 14,5 Millionen Euro, davon 11 Millionen Subventionen, die fast zur Gänze von der Stadt Wien stammen.

Hinterhäuser verwies darauf, dass die Festwochen keine Fortsetzung des ganzjährigen Programms in Wien sein wollten, sondern ein "internationales Festival, das in die Welt hinausschaut". Das Programm werde Neuerungen wie beispielsweise das Festwochenzentrum im Künstlerhaus, aber auch Ausstellungen und Retrospektiven enthalten. Der Kritik zu den "Programminseln" hielt der Intendant entgegen, dass es an fast jedem Tag ein hochklassisches Konzert gebe.

Musikprogramm startet mit Wachkomapatientin

Der musikalische Teil des Programms wird mit der Oper "Orpheus und Eurydike", inszeniert von Romeo Castelluci, begonnen. Das Stück, laut Programm "einer der schönsten Mythen der Menschheitsgeschichte", beinhaltet gesellschaftspolitische Fragen an der Grenze von Leben und Tod und kooperiert eng mit der neurologischen Abteilung des Krankenhauses Lainz. Mit "Diskretion" werde eine Patientin mitspielen, die seit zweieinhalb Jahren im Wachkoma liegt, sagte Hinterhäuser.

Die Schlüsselbegriffe der Festwochen

Die belgische Schauspieldirektorin Frie Leysen nannte sechs "Schlüsselbegriffe" für das Programm der Festwochen: Unter anderem stellten die Wiener Festwochen naturgemäß die KulturarbeiterInnen und ihre Arbeit in den Mittelpunkt und stellten die Frage nach der neuen Generation der KünstlerInnen. Das Festival mit seiner internationalen Ausrichtung habe diesmal den Schwerpunkt auf östliche Nachbarstaaten und zeitgenössische Kunst in Asien oder im Nahen Osten gerichtet. Zwei Künstler nannte sie als "zentral": Claude Régy aus Paris und Tsai Ming-liang aus Taipeh.

Weitere Informationen

Das Festwochenprogramm im Detail und Karten ab sofort online auf:

www.festwochen.at (Schluss) hie

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

Tel.: 01 4000-81081

www.wien.gv.at/rk