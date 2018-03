Offener Brief des AG-Bundesobmanns Markus Habernig an BM Mitterlehner

Wien (OTS) - Sehr geehrter Herr Minister,

der Tatsache entsprechend, dass das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung aufgelöst und alle Agenden in Zukunft vom Bundesministerium für Wirtschaft wahrgenommen werden, stehen wir als größte Fraktion der Studentenvertreter, skeptisch gegenüber. Wir treten für einen Erhalt des BMWF mitsamt allen bisherigen Aufgaben und Verantwortungen ein. Denn Bildung und Wissenschaft beeinflussen das Leben aller Österreicherinnen und Österreicher.

Wir sagen ganz klar: Wissenschaft darf kein reines Anhängsel der Wirtschaft werden! Ebenso wird es kein Leichtes sein, ein so breitgefächertes Ministerium von universitärer Bildung und Forschung bis hin zu Aktienmärkten und Wirtschaftsleistungen zu führen. Denn in Österreich gibt es rund 2000 Studienrichtungen. Unsere Angst ist es, dass die Studenten in einem so großen Ressort nicht die nötige Aufmerksamkeit geschenkt bekommen.

In einem Land wie Österreich sollte Wissenschaft und Forschung auch jener Stellenwert beigemessen werden, den dieser für die zukünftige Entwicklung unseres Landes darstellt. Bildung ist und bleibt das wichtigste Gut unserer Gesellschaft!

Wir wollen nicht darauf verzichten!

Wir wollen nicht, dass die zukünftigen Generationen darauf verzichten müssen!

