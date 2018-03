Köstinger fordert genauen Fahrplan für EU-USA-Freihandelsabkommen

Einfuhrzölle, Dienstleistungen und öffentliches Auftragswesen sind Themen der dritten Verhandlungsrunde

Brüssel, 16. Dezember 2013 (OTS) Heute beginnt in Washington die dritte Runde der Gespräche über ein Freihandelsabkommen (TTIP) zwischen der EU und den USA. "Die Grundzüge des Freihandelsabkommens zeichnen sich ab. Ich fordere die EU-Kommission auf, Anfang nächsten Jahres einen Fahrplan vorzulegen, in dem sie genau erläutert, was der genaue Stand der Verhandlungen ist und wie sie gedenkt, mit dem sensiblen Thema Landwirtschaft fortzufahren", so Elisabeth Köstinger, Außenhandelssprecherin der ÖVP im Europäischen Parlament. ****

Vor allem sind sich die Verhandlungspartner darüber einig, dass die Zölle abgebaut werden müssen. "Es gibt verhältnismäßig wenige Zölle zwischen der EU und den USA, aber durch das große Handelsvolumen von mehr als 2 Milliarden Euro pro Tag zwischen den Vertragspartnern, muss auch dieser Bereich angesprochen werden", so die EU-Abgeordnete.

"Die positiven Ergebnisse der Verhandlungen der Welthandelsorganisation vergangene Woche in Bali zur

Liberalisierung des Welthandels müssen unbedingt in das EU-USA-Abkommen einfließen", so Köstinger. Dies betrifft vor allem den Abbau von sogenannten nicht-tarifären Handelshemmnissen. "Die EU hat einige Interessen, die es offensiv zu thematisieren gilt. Auch die beiden wichtigen Bereiche Dienstleistungen und öffentliche Ausschreibungen, die diese Woche verhandelt werden, gehören dazu", so Köstinger abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Elisabeth Köstinger, MEP, Tel.: +32-2-284-5211

elisabeth.koestinger@ep.europa.eu

Anna Meusburger M.A., EVP-Pressedienst, Tel.: +32-493-183-297,

anna.meusburger@ep.europa.eu