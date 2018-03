GPA-djp-Proyer: Dynamische Entwicklung der Mindestgrundgehälter im Handel wird fortgesetzt

Niedriglohnstrategie wird nicht nur im Handel Schiffbruch erleiden

Wien (OTS/ÖGB) - "Es ist sehr erfreulich, dass einzelne Handelskonzerne, wie aktuell Lidl-Österreich, erkennen, dass die Leistungen der Beschäftigten durch entsprechende Gehälter noch stärker anerkannt werden muss. Wir anerkennen diesen für die Beschäftigten so positiven Schritt der Geschäftsführung von Lidl-Österreich. Die GPA-djp wird das Engagement zur Anhebung der niedrigen Mindestgrundgehälter im Kollektivvertrag auch in den kommenden Jahren intensivieren und ist von einer weiteren positiven Dynamik bei der Gehaltsentwicklung in der Branche überzeugt", so der stv. Bundesgeschäftsführer der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp), Karl Proyer.++++

Bei den aktuellen Gehaltsverhandlungen im Handel wurde eine stufenweise Umsetzung eines Mindestgrundgehalts von 1.500.- Euro ab dem Jahr 2015 vereinbart. "Es wird sich herausstellen, dass jene Unternehmen, die Leistung, Engagement und Kompetenz fördern und anerkennen, letztendlich auch unternehmerischen Erfolg haben werden und die qualifizierten Angestellten für ihr Unternehmen gewinnen werden. Die Zeit, sich über Lohndumping Vorteile zu verschaffen, sollte im Handel endgültig der Vergangenheit angehören", so Proyer.

"Was für eine Branche gilt, trifft aber auch auf die gesamte Volkswirtschaft zu. Die Strategie, über Lohndumping Wettbewerbsvorteile zu erlangen, wird auch gesamtwirtschaftlich Schiffbruch erleiden. Eine aktuelle Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans Böckler Stiftung (D) zeigt, dass Österreich im Vergleich einen nicht so stark ausgeprägten Niedriglohnsektor aufweist wie andere Länder innerhalb der EU und es ist auch kein Zufall, dass Österreich aktuell das Land mit den zweithöchsten verfügbaren Einkommen in der der EU ist. Dennoch gibt es auch noch viel zu tun. Wir haben deshalb die Anhebung der kollektivvertraglichen Mindestlöhne und Mindestgrundgehälter auf 1.500.- Euro bis zum Jahr 2015 in allen Bereichen als Priorität in unserer gewerkschaftlichen Kollektivvertragsarbeit verankert", so Proyer.

