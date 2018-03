AVISO: Pressegespräch "Ihr Kinderlein kommet? Kinderwunsch und dessen Verwirklichung in Österreich"

Termin: Donnerstag, 19. Dezember 2013, 9:00 Uhr

Ort: AULA am Campus der Universität Wien, Altes AKH, Hof 1, Raum 1.11 1090 Wien, Alser Straße 4

Wie viele Kinder wünschen sich Männer und Frauen in Österreich? Wie viele setzen ihre Kinderwünsche um? Basierend auf dem österreichischen "Generations and Gender Survey (GGS)" mit einer Erstbefragung 2009 und einer Wiederbefragung 2013 kann die Realisierung der Kinderwünsche von Personen zwischen 22 und 49 Jahren untersucht werden. Neben dem Kinderwunsch und dessen Verwirklichung werden auch aktuelle Ergebnisse zu Familie, Partnerschaft, ökonomische Situation und Wohlbefinden sowie zu Einstellungen zur Kinderbetreuung in einer Broschüre zusammengefasst.

Gesprächspartner:

Prof. Wolfgang Lutz, Gründungsdirektor des Wittgenstein Centres for Demography and Global Human Capital (IIASA, VID/ÖAW, WU), Institut für Demographie der Österreichische Akademie der Wissenschaften

Prof. Wolfgang Mazal, Leiter des Österreichischen Instituts für Familienforschung an der Universität Wien

Dr. Isabella Buber-Ennser, Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital (IIASA, VID/ÖAW, WU), Institut für Demographie der Österreichische Akademie der Wissenschaften

Mag. Norbert Neuwirth, Österreichisches Institut für Familienforschung an der Universität Wien

Dr. Maria Rita Testa, Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital (IIASA, VID/ÖAW, WU), Institut für Demographie der Österreichische Akademie der Wissenschaften

