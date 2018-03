FP-Haslinger: Wiener Bezirksblatt zieht mit Lügengeschichte über Polizei her!

Skandalöse Haltung der SPÖ gegenüber der Exekutive.

Wien, 16-12-2013 (OTS/FPD) - Wenn die SPÖ mit ihrer Gratiszeitung "Wiener Bezirksblatt" ihre roten Botschaften unter das Volk bringen will, dann sollte sie mit ihren Lügengeschichten nicht Stimmung gegen die Polizei machen.

In der Ausgabe Nr.: 34/Seite 38 wird über eine Haftstrafe eines Falschparkers berichtet der 49 Stunden in Eisenstadt seine Geldstrafe absitzen musste. In einem großen Artikel schreibt der Herr Chefredakteur über das "unglaubliche Erlebnis" eines Buslenkers, der im Halteverbot stehend, von der "bösen" Polizei angezeigt wurde. Dabei habe er doch nur Kinder im 11. Bezirk, möglichst nahe bei einem Fast-Food-Restaurant aussteigen lassen, so heute FPÖ-LAbg. Gerhard Haslinger in einer Stellungnahme.

Hätte der Chefredakteur die Geschichte tatsächlich "unglaublich" gefunden und ein wenig besser recherchiert, hätte er besser nicht darüber geschrieben. Denn das - wegen einer Scheidung auf das Existenzminimum gepfändete Polizeiopfer saß laut dem Artikel auch mit "Drogensüchtigen"(sic!) in einer Zelle in Eisenstadt. Und weil es der Dramatik so dienlich ist, wurde er sogar vom fußfesseltragenden Polizeibeamten bewacht.

Wenn das Wiener Bezirksblatt, sprich die Wiener SPÖ als 100% Eigentümer, der Meinung ist, dass der Buslenker zu Unrecht bestraft wurde, dann ist nicht die Polizei daran schuld, sondern das "Inkassobüro" MA67, die für Straforgien in der Stadt Wien verantwortlich zeichnet.

Wenn das Wiener Bezirksblatt, sprich die Wiener SPÖ als 100% Eigentümer von "Drogensüchtigen" schreibt, ist das ein weiterer Skandal, da im Allgemeinen von Drogen- oder Suchtkranken gesprochen wird. Auch dass der "Aufseher"(sic!) des Buslenkers ein verurteilter Polizeibeamter mit Fußfessel gewesen sein soll, ist nichts anderes als eine glatte Lüge!

SPÖ-Märchenbücher sind das eine, aber behaupteter Amtsmissbrauch ist das andere. Denn dem Beamten ist es per Urteil untersagt dienstlich mit Personen in Kontakt zu treten, also auch nicht mit Häftlingen.

Diese infame Darstellung falscher Tatsachen zeigt die wahre Haltung der SPÖ zur Polizei, so LAbg. Haslinger abschließend. (Schluss)

