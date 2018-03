JAMIE CULLUM & Band am 26. Juli 2014 auf der DONAUBÜHNE TULLN

Großbritanniens bester Jazz-Musiker hat auf seiner Welttournee 2014 eine Show in Tulln fixiert.

Tulln (OTS) - Jamie Cullum ist ein charismatischer Jazzmusiker, der mit seinem einzigartigen Zugang zu Jazz, Pop und Rock, die Fähigkeit und den Facettenreichtum besitzt, die Grenzen musikalischer Genres zu verwischen.

Ausgezeichnet mit einem Grammy, zwei Golden Globes, zwei BRITS, GQ Music Man of the Year, Sony Radio Award und vielen anderen Auszeichnung, ist Jamie Cullum eine weltweite Erfolgsstory und der erfolgreichste Jazzmusiker Großbritanniens.

Die Alben dieses Singer-Songwriters verkauften sich weltweit über 10 Millionen Mal. Jamies Erfolg ist globaler im wahrsten Sinne des Wortes: Er führt ihn von Seoul nach Sao Paolo, von FujiRock nach Glastonbury und von Hamburg nach Hollywood, wo seine Zusammenarbeit mit Clint Eastwood an dem Soundtrack von "Grand Torino" sogar mit einer Golden Globe-Nominierung belohnt wurde.

Jamie komponierte für die Londoner West End Stage und für die BBC, er präsentierte Shows auf VH-1, Sky TV und BBC und er moderierte mehrere Dokumentationen wie z.B. über Blue Note Records, Herbie Hancock, Jimi Hendrix und Quincy Jones auf BBC Radio 2.

Aktuell präsentiert er wöchentlich zur Prime-Time seine eigene ausgezeichnete Jazz-Show für BBC-Radio 2, den meistgehörten Sender in Großbritannien.

2013 veröffentlichte Jamie sein aktuelles Album "Momentum" und begann eine Welttournee, die ihn durch Europa, Japan und Südost-Asien führt.

JAMIE CULLUM & BAND | 26. Juli 2014 | Donaubühne Tulln

