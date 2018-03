"DIE.NACHT" am 17. Dezember mit "Willkommen Österreich", "Wir Staatskünstler" und "Reiseckers Reisen"

"Willkommen Österreich" mit Michael Ostrowski, Juergen Maurer und Lotte Tobisch

Wien (OTS) - Glück, Kinder, eine Schauspiellegende und "Kommissar Rex" versprechen in "Willkommen Österreich" am Dienstag, dem 17. Dezember 2013, um 22.05 Uhr in ORF eins einen würdigen Jahresausklang von "DIE.NACHT". Zu Gast bei Stermann und Grissemann sind diesmal die Schauspieler Michael Ostrowski, Lotte Tobisch und "Kommissar Rex"-Herrl Juergen Maurer (am 21. Dezember um 20.15 Uhr in ORF 2). Im Anschluss, um 23.00 Uhr, blicken die Herren Thomas Maurer, Robert Palfrader und Florian Scheuba im zweiten und letzten Teil von "Wir Staatskünstler - Jahresbilanz" auf gekonnt satirische Art und Weise auf das Jahr zurück. Und in einer weiteren Folge von "Reiseckers Reisen" um 23.45 Uhr taucht der Mann mit der Brillenkamera ein in das etwas andere Niederösterreich.

"Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann" um 22.05 Uhr

Wie kann man trotz einer Überdosis Familie und dem Gefühl, dieses Jahr wieder nichts erreicht zu haben, in den kommenden Feiertagen gut gelaunt die Korken knallen lassen? Michael Ostrowski kennt die Antwort. Die steirische Frohnatur gibt in der letzten "Willkommen Österreich"-Ausgabe dieses Jahres Stermann und Grissemann eine Nachhilfestunde zum Thema "Partystimmung unter erschwerten Bedingungen". Denn bei der Suche nach dem Glück ist Michael Ostrowski mittlerweile Experte, wie auch seine Sendung "Herr Ostrowski sucht das Glück" ab Ende Jänner im Rahmen von "DIE.NACHT" zeigen wird.

Besinnliche und ruhige Töne wünschen sich die Moderatoren vom Kinderchor - bisher ohne Erfolg. Sie sangen von der Reblaus und vom durstigen Sultan, vielleicht ist diesmal endlich das Christkind an der Reihe.

Zum Quotenerfolg dieser Sendung fehlt neben den Kindern noch der Hund. Stermann und Grissemann haben keinen echten Vierbeiner, aber dafür das Herrl eines echten Vierbeiners eingeladen. Juergen Maurer tritt in die Fußstapfen von Tobias Moretti, Gedeon Burkhard und Alexander Pschill. Er ist Hauptdarsteller der Neuaufnahme von "Kommissar Rex" - zu sehen am Samstag, dem 21. Dezember, um 20.15 Uhr in ORF 2. In "Willkommen Österreich" spricht Schauspieler Juergen Maurer über Filmküsse mit Rex und erklärt, warum er beim Dreh Thunfischpaste hinterm Ohr trägt.

"Langweilig war mir nie", sagt Schauspiellegende Lotte Tobisch - und so lautet auch der Titel ihres neuen Buches. Die ehemalige Organisatorin des Wiener Opernballs steht dem Event der Reichen und Schönen und der sogenannten "feinen Gesellschaft" heute kritisch gegenüber. "8.000 Leute kommen auf den Opernball. Aber 8.000 feine Leute gibt es auf der ganzen Welt nicht", lautet einer ihrer Aussprüche. Stermann und Grissemann freuen sich auf ein Gespräch mit einer Dame von Welt, die ihre eigenen Regeln macht.

Das Synchronisations-Trio maschek widmete sich für diese Sendung der Angelobung der neuen/alten Regierung.

"Wir Staatskünstler: Die Jahresbilanz (2)" um 23.00 Uhr

Die Staatskünstler blicken zurück auf ein bewegtes Jahr, in dem wir die Wahl hatten. Aber hatten wir sie wirklich? Florian Scheuba, Thomas Maurer und Robert Palfrader haben jedenfalls ihre Auswahl getroffen und präsentieren ihre liebsten Beobachtungen, Fundstücke und Analysen aus einem Jahr, in dem Realität und Satire einander so nahe wie schon lange nicht mehr gekommen sind.

In der zweiten und letzten Folge ihrer Jahresbilanz aus dem Wiener Burgtheater sind die "Staatskünstler" auf der Suche nach einer legendären Fräs-Maschine, die als Eurofighter-Gegengeschäft verbucht ist, verkaufen den Linzern windige Swap-Geschäfte und stellen die Frage, wer der "Mann des Jahres" ist.

"Reiseckers Reisen: Unterwegs in Niederösterreich" um 23.45 Uhr

In dieser Folge von Reiseckers Reisen taucht der Mann mit der Brillenkamera ein in das etwas andere Niederösterreich. Erster Schauplatz ist der nördlichste Punkt Österreichs nahe Haugschlag. Dort sind zwei örtliche Gemeindebedienstete für mannigfaltige Aufgaben zuständig, darunter das Öffnen von bestehenden oder das Ausheben neuer Gräber sowie das Philosophieren über Leben und Tod. In Schönbach erklärt Bäuerin Poldi ihre Passion Malen und konfrontiert den Dokumentarfilmer mit den diversen Ergebnissen ihres Schaffens. Danach führt Michael Reiseckers Reise nach Opponitz, wo ihn ein Steinesammler und -bearbeiter in die Geheimnisse der Mineralogie hineinschnuppern lässt. In Ybbsitz, dem letzten Punkt der Episode, erklären Franz und Sepp, die Ortsschlosser, Ortschmiede und Brückenbauer, wie sie ihr tägliches Brot verdienen. Mit ihren eigenen Worten erzählen sie Reisecker Arbeitsvorgänge, über das Aussterben der Handwerksberufe und die psychologischen Vorteile eines Brückenbauers. Letztendlich entdeckt der Dokumentarfilmer seinen persönlichen "Weg durch die Luft".

"Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann", "Wir Staatskünstler" und "Reiseckers Reisen" sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf http://tvthek.ORF.at abrufbar.

