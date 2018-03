ORF SPORT + mit Highlights der Internationalen Fußball Challenge und vom Weltcup der nordischen Kombinierer in der Ramsau

Am 17. Dezember im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 17. November 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte von der 19. Internationalen Fußball Challenge um 20.15 Uhr und vom Weltcup der nordischen Kombinierer in der Ramsau um 20.30 Uhr sowie das "Funsport"-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 21.50 Uhr.

Das traditionelle Fußballturnier "Internationale Fußball Challenge" findet jedes Jahr im Dezember mit einer hochkarätigen Besetzung von nationalen und internationalen Exfußballprofis statt. Seinen Ursprung hat das Turnier im Jahr 1994. Bis 2009 wurde es als "Bruno Pezzey Gedenkturnier" ausgerichtet. Nur drei Wochen nach dem ersten Fußballturnier im Dezember 1994, bei dem Bruno Pezzey noch zusammen mit seinen Fußball-Kollegen auf dem Platz stand, starb dieser im Alter von erst 39 Jahren an einem plötzlichen Herztod bei einem Eishockeyspiel. Im Finale 2013 verlor das Dream-Team Austria Ost mit Spielertrainer Toni Polster gegen die Bayern-Auswahl.

Der Teambewerb der nordischen Kombinierer in der Ramsau brachte den österreichischen Mannschaften keinen Podestplatz. Team Österreich 2 (Stecher, Klapfer) landete auf dem 6. Platz, Team Österreich 1 (Bieler, Denifl) wurde Neunter. Wie schon bei den vergangenen Bewerben im hohen Norden dominierte auch in der Ramsau abermals Norwegen. Norwegen 1 (Graabak, Kokslien) konnte den Teamsprint mit großem Vorsprung für sich entscheiden, Norwegen 2 (Krog, Klemetsen) landete auf Platz zwei, Platz drei sicherte sich Italien (Costa, Pittin)

