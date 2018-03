BZÖ-GROSZ: Mit Angelobung der Regierung nimmt Unheil seinen Lauf!

Regierung so rasch wie möglich mit dem nassen Fetzen aus dem Amt jagen

Wien (OTS) - "Mit der heutigen Angelobung der neuen Bundesregierung hat das Unheil seinen Lauf genommen. Noch nie in der Geschichte Österreichs war eine Regierung mit so wenig Vertrauen ausgestattet wie dieses Kabinett des Stillstands. Es gibt kaum noch einen Menschen in unserem Land, der für den Inhalt des Regierungsprogrammes und die personelle Zusammensetzung dieser Regierung Verständnis aufbringt. Selbst die eingefleischtesten Roten und Schwarzen schämen sich für diese Bundesregierung. Stillstand, Reformverweigerung und Durchwursteln sind vorprogrammiert. Diese Regierung dient nur noch der Versorgung ihrer Mitglieder, einen Wert besitzt dieses Kabinett für Österreich nicht", so BZÖ-Chef Gerald Grosz am Montag.

"Die Oppositionsparteien im Nationalrat aber auch alle Interessensvertretungen und NGO in Österreich sind aufgerufen, diese Regierung mit dem nassen Fetzen aus dem Amt zu jagen", so Grosz abschließend.

