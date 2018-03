Stronach/Dietrich: Rot-schwarze Koalition ist Pakt der Machtverlängerung

Team Stronach beantragt Schuldenbremse in der Verfassung und Begrenzung der Steuer- und Abgabenlast

Wien (OTS) - Scharfe Kritik an der neuen, alten rot-schwarzen Bundesregierung übte heute die geschäftsführende Klubobfrau des Team Stronach, Waltraud Dietrich. "Es gibt nur viel heiße Luft und nichts Konkretes. SPÖ und ÖVP haben einen Pakt der Machtverlängerung geschlossen. Die Veränderungspotentiale, um Österreich auf einen guten Weg zu bringen, werden nicht ausgeschöpft", so Dietrich.

Dietrich machte darauf aufmerksam, dass SPÖ und ÖVP bereits im Jahr 2008 umfangreiche Reformen versprochen sowie eine Entlastung des Faktors Arbeit angekündigt hatten. Schon damals hätten die Wirtschaftsforscher darauf hingewiesen, dass das Wachstum in Österreich in Richtung Null gehe. "Faymann und Spindelegger sollen sich daher nicht auf das schlechte Wirtschaftswachstum ausreden. SPÖ und ÖVP haben uns 225 Milliarden Euro an Passiva und 90 Milliarden Euro an Aktiva hinterlassen. Jede Firma würde in Konkurs gehen, wenn sie so wirtschaftet wie Rot und Schwarz."

Die geschäftsführende Klubobfrau wies weiters darauf hin, dass selbst die eigenen Parteifreunde, wie der steirische ÖVP-Klubobmann Drechsel, das neue Regierungsprogramm als "Weiterwurschteln" bezeichnet haben. Dietrich: "Das Regierungsprogramm ist ein "Ölfilm-Programm" - nur oberflächlich. Es wird nichts getan, um die Wettbewerbsfähigkeit des Landes zu sichern. Und es ist ein verheerendes Signal, dass das Wissenschaftsresort aufgelöst wird."

Dietrich kündigte als parlamentarische Initiativen des Team Stronach für die morgige Nationalratssitzung einen Antrag für eine Schuldenbremse in der Verfassung an sowie einen für eine Begrenzung der Steuer- und Abgabenlast an. "Das ist eine Nagelprobe für die Regierung, ob sie bereit ist, weitere Belastungen und Steuererhöhungen auszuschließen. Denn es ist unfair die Menschen zu schröpfen, wenn es derart große Einsparpotentiale in der Verwaltung gibt." Außerdem wird das Team Stronach eine Entpolitisierung des Schulsystems und die Entwicklung eines neuen Lehrerarbeitszeitmodells beantragen.

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach Parlamentsklub/Presse

Tel.: ++43 1 401 10/8080

parlamentsklub @ teamstronach.at