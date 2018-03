NEOS: Generationencheck bringt ein glattes "Nicht genügend"

Klubobmann Matthias Strolz fordert ein Staatssekretariat im Wirtschaftsministerium

Wien (OTS) - Klubobmann Matthias Stolz kritisierte heute anlässlich einer Pressekonferenz im Parlament die Neuauflage der Koalition als letzte Ausfahrt der rot-schwarzen Titanic. Bei Pensionen, Bildung/Wissenschaft/Forschung und Staatsfinanzen betreibe die neue Bundesregierung Realitätsverweigerung. Der Generationencheck bringt ein glattes "Nicht genügend". NEOS fordert als Sofortmaßnahmen die Einberufung eines "Nationalen Bildungsdialogs", die Verankerung eines Staatssekretariats für Wissenschaft und Forschung und die Einführung eines Bildungskontos für Erwachsene.

"Das ist die letzte Ausfahrt der rot-schwarzen Titanic. SPÖ und ÖVP halten eisern Kurs in Richtung Untergang. Den zwei Kapitänen auf der Brücke fehlen Mut und Einsicht. Zuerst haben die Regierungsparteien uns angelogen, nun lügen sie sich selbst an. Sie reden Eisberge klein und verweigern eine Kurskorrektur. Diese Regierung droht in sämtlichen großen Herausforderungen zu scheitern und Österreich wird dabei verlieren." Für Strolz fehle es im Regierungsprogramm an Reformwillen und an Visionen, um Österreich zukunfts- und enkelfit zu machen. Kreativität finde sich lediglich im Bereich der Steuererhöhungen und bei der Auslagerung von heißen Themen in Arbeitsgruppen und Evaluierungen unbestimmten Umfanges. Strolz kritisiert u.a. die Erhöhung des Steuern- und Abgabendrucks.

Matthias Strolz, NEOS Klubobmann, ist vor allem über "das Klein-Klein" im Bildungsbereich enttäuscht: "Bei den Schulen und Hochschulen verfestigt die neue alte Koalition Österreichs Position als schlechtes Mittelmaß. Das ist uns viel zu wenig und wir werden mit erhöhtem Druck auf unserem Kernthema draufbleiben. Unsere dringlichste Forderung jetzt ist die Verankerung eines Staatssekretariats für Wissenschaft und Forschung. Diese Bereiche sind absolut erfolgskritisch. Wissenschaft und Forschung dürfen durch die "Verräumung" im Wirtschaftsministerium nicht marginalisiert werden. Es braucht hier die volle Aufmerksamkeit der Bundesregierung. Wir spüren und verstehen den großen Ärger der Menschen, die es dieser Tage auf die Straße treibt. Und wir unterstützen ihren Protest. Wir werden bei der Ministeriumsaufteilung im Nationalrat nicht zustimmen und fordern zumindest ein Staatssekretariat im Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung. Wir sollten einen Staatssekretär aus dem Finanzministerium abziehen oder einen zusätzlichen in der Regierung verankern."

Darüber hinaus nennt Strolz die Einführung eines individuellen Bildungskontos für Erwachsene als NEOS Forderung: "Damit soll die Erwachsenenbildung und der Gedanken des Lebenslangen Lernens forciert werden. Leider findet sich dazu nichts im Regierungsprogramm."

Außerdem will Strolz eine rasche Einberufung eines "Nationalen Bildungsdialogs", zu dem Vertreter_innen aller betroffenen und beteiligten Gruppen (Stakeholderdialog) eingeladen werden, mit dem Ziel, gemeinsam einen Nationalen Aktionsplan für ein innovatives Bildungssystem zu erstellen, um im Bildungsbereich einen großen Sprung nach vorn zu machen. NEOS wird dabei konstruktiv und positiv mitarbeiten. "Wird von Seiten der Regierung innerhalb der nächsten 100 Tage dahingehend keine Initiative unternommen, wird NEOS gemeinsam mit Stakeholdern und der Zivilgesellschaft Ende März 2014 einen solchen Dialogprozess starten. Wir werden alle Oppositionsparteien einladen, dies als gemeinsame Initiative voranzutreiben", schließt Matthias Strolz.

