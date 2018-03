Wintersaison 2013/2014: Österreich bei deutschen Urlaubern am beliebtesten

Nürnberg (ots) - Frohe Kunde für die österreichischen Skigebiete. Urlaub in der Alpenrepublik hat bei deutschen Wintersportlern weiterhin Hochkonjunktur. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des internationalen Online-Buchungsportals hotel.info [ www.hotel.info ].

Wintersportziele der Deutschen

Der klassische Winterurlaub mit Schnee, Ski und Hüttengaudi ist weiterhin sehr beliebt, ebenso Österreich als Wintersportziel der Deutschen. "Neben exzellenten Skigebieten und der geringen Entfernung kann die Alpenrepublik mit einem überdurchschnittlichen Preis-Leistungs-Verhältnis bei Übernachtungen punkten. Das macht Österreich für deutsche Wintersportler so attraktiv", erklärt Ralf Priemer, als Vorstand unter anderem für den internationalen Hotel-Vertrieb bei hotel.info verantwortlich. So erreichte die österreichische Hotellerie beim europäischen Preis-Leistungs-Vergleich Platz 7, gleich hinter den traditionell günstigen südost- und osteuropäischen Ländern.

An zweiter Stelle der beliebtesten Ziele für den Winterurlaub stehen bei den Deutschen die eigenen Regionen. Dabei können sie gegenüber dem Vorjahr kräftig zulegen. Nach 20,6 % in 2012 planen diese Saison 32,7 % ihren Urlaub in der Heimat. Die Schweiz und vor allem Italien können dieses Jahr dagegen weniger deutsche Urlauber gewinnen.

Wintersportziele der Franzosen

Bei den französischen Wintersportlern sind traditionell die vielen eigenen Skigebiete gefragt. Fast zwei Drittel der Reisewilligen planen, dort den Urlaub zu verbringen. Deutlich zulegen kann dieses Jahr die Schweiz mit einem Zuwachs auf 24,6 %. Etwas überraschend wählen auch wesentlich mehr Franzosen die deutschen Regionen für ihren Winterurlaub. Nach 1,4 % in der vorherigen Saison kann Deutschland einen Anstieg auf 8,0 % verzeichnen und somit Platz 3 der beliebtesten Wintersportziele erreichen. In Österreich dürften sich dagegen dieses Jahr weniger französische Wintersportler an den Liften und Gondeln anstellen.

