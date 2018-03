ÖGNI: Programm für Wachstum durch Nachhaltigkeit

Wien (OTS) - Die Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI) appelliert in ihrem heute vorgestellten Sieben-Punkte-Programm an die neue Bundesregierung, die Grundlagen für den Paradigmenwechsel hin zur Nachhaltigkeit rasch zu legen. ÖGNI Gründungspräsident Philipp Kaufmann: "Niemand kann sich den anstehenden gesellschaftlichen Herausforderungen verschließen. Eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung der Probleme spielt die Bau- und Immobilienwirtschaft. Wir brauchen einen Schulterschluss mit der nächsten Bundesregierung, um verlässliche Rahmenbedingungen zu schaffen, welche es Unternehmen sowie der öffentlichen Hand ermöglichen, Immobilien nachhaltig zu bauen und zu bewirtschaften". ÖGNI Geschäftsführerin Ines Reiter ergänzt: "Die Vision der ÖGNI ist es, über Gebäude zu sprechen, die gesund machen. Uns geht es um die Menschen, denn wir alle leben in Gebäuden und verbringen rund 92 Prozent unserer Lebenszeit darin, indem wir dort z.B. arbeiten, wohnen oder einkaufen".

"Um hier Veränderungen zum Wohle der österreichischen Bevölkerung zu bewirken, brauchen wir einen Perspektivenwechsel, eine Komfortwende. Dabei geht es uns darum, im Lebenszyklus von Immobilien zu denken und zu handeln, sowie alle drei Säulen der Nachhaltigkeit -Ökonomie, Ökologie und Sozio-Kulturelles - zu berücksichtigen", so ÖGNI Botschafter Peter Engert. Im Bereich der Bau- und Immobilienwirtschaft werden rund 50 Prozent der Ressourcen, 40 Prozent der Energie und 30 Prozent der Emissionen verursacht - aber vor allem 20 Prozent der Krankheiten. "Ein Handeln nach neuen Gesichtspunkten ist daher dringend notwendig und verlangt nach Mut", so Kaufmann.

Keine Energiewende ohne Immobiliensektor

Die Energiewende wird die neue Bundesregierung vor besondere Herausforderungen stellen. Allein im Gebäudebereich sollen bis 2050 rund 80 Prozent des Primärenergiebedarfs eingespart werden, womit dem Bestand eine besondere Rolle zukommt. Botschafter Engert: "Ohne den Immobiliensektor ist die Energiewende undenkbar. Wir stehen zu unserer Verantwortung, dass das mögliche Energieeinsparpotential besser und effizienter genutzt werden muss.

Damit dies aber gelingt, muss die Politik unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgrundsatzes handeln". "Die aktuellen Rahmenbedingungen verhindern neue, innovative Überlegungen und machen es der Immobilienwirtschaft unmöglich neue Geschäftsmodelle bzw. neue Ansätze umzusetzen. Energieautarkie und dezentrale Erzeugung bzw. smarte Stadtentwicklung bleiben damit oft auf der Strecke", so Präsident Kaufmann.

Neuausrichtung in Wohnungspolitik

Besonders im Fokus der ÖGNI-Überlegungen steht die Wohnungspolitik. Gründungspräsident Kaufmann: "Ein Ziel der kommenden Bundesregierung sollte sein, nicht immer nur die Mieten zu diskutieren, sondern das Problem bei der Wurzel anzupacken. Jede Begrenzung von Wohnungsmieten engt den finanziellen Spielraum von Investoren und Vermietern ein und hemmt damit den Neubau und die Sanierung von Wohnungen". Die Politik ist daher gut beraten, eine neue Grundlage zu schaffen, die es ermöglicht, die Gesamtbelastung für den Nutzer zu berücksichtigen. Bisher spiele es keine Rolle, ob ein Objekt in den Betriebs- und Bewirtschaftungskosten günstiger oder weniger günstig ist. Nur an den Mieten zu drehen, bringt langfristig keine Veränderung, so Kaufmann.

Anpassungen im Mietrecht

"Der große Hebel ist der Bestand. Ohne die Sanierungsrate auf drei Prozent und mehr zu bekommen, werden wir die Herausforderungen nicht bewältigen. Wir fordern treffsichere Förderungen, die auch ankommen, steuerliche Anreize sowie veränderte Rahmenbedingungen. So soll beispielsweise das Wohnrecht nicht mehr auf die Baubewilligung abstellen, sondern auf den tatsächlichen Zustand des Hauses. Mit dieser einfachen Änderung wird die Wohnungswirtschaft angekurbelt und Sanierungsmaßnahmen müssen nicht mehr gefördert werden", hofft Kaufmann. "Des Weiteren brauchen wir eine Veränderung hin zur Nachhaltigkeit im Sinne der Ökosozialen Marktwirtschaft", so Engert. Kaufmann: "Ich kenne im MRG einen Lagezuschlag aber keinen für gesunde Immobilien".

Weitere Schritte

Mit Blick auf die Finanzmarktregulierung und die europäische Politik fordert Geschäftsführerin Reiter: "Die Immobilienwirtschaft ist wegen ihres hohen Investitionsvolumens in besonderer Weise von einer funktionierenden Kreditvergabe abhängig. Die Bundesregierung darf bei der Finanzmarktregulierung daher die Belange der Immobilienwirtschaft nicht aus dem Blick verlieren und sollte dafür Sorge tragen, dass die Anforderungen, die aus Europa an den Kapitalmarkt gestellt werden, nicht zu Investitionsbremsen werden." Handlungsbedarf gebe es laut ÖGNI auch bei der Datenlage des Immobilienmarkts. Kaufmann: "Die Datenlage auf dem österreichischen Immobilienmarkt muss deutlich verbessert werden. Nur so werden alle Stakeholder in die Lage versetzt, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir fordern daher von der Politik eine konsequente Weiterentwicklung der Markttransparenz."

Auch fordert die ÖGNI ein Bekenntnis der öffentlichen Hand zur nachhaltigen Beschaffung, indem Bund, Länder und Gemeinden mit gutem Beispiel vorangehen und Immobilien über den Lebenszyklus bestellen, bezahlen und nutzen. "Es kann nicht sein, dass wir weiterhin die Investitionskosten optimieren, die Nutzungsphase ignorieren und vor allem einen Preis an Stelle eines Qualitätswettbewerbs im Markt etablieren", so Kaufmann. Die ÖGNI fordert eine konsequente Anwendung der EPDs (Environmental Product Declaration) bei der öffentlichen Vergabe. Das Ziel dabei sind Veränderungen bei den Prozessen und somit neue Abwicklungsmodelle.

Kaufmann sieht außerdem großen Bedarf in einer Novelle des Liegenschaftsgesetzes, in das nach 10 Jahren aktuelle Entwicklungen einzuarbeiten seien und das die Grundlage für die Immobilienbewertung darstellt. Dabei spielt die Nachhaltigkeit und deren Auswirkung eine große Rolle. "Wir fordern hier Veränderung, denn mit dem veralteten Gesetz werden Werte geschaffen, die sich oft in Preisen wiederfinden", erläutert Kaufmann.

Bildung als Schlüssel

Aus- und Weiterbildung ist für die ÖGNI die große Stellschraube, um die handelnden Personen für neue Aufgaben nachhaltig "fit" zu machen. "Wir haben eine unverständliche Situation, indem z.B. ein Tischler, der mit Holz mit einem überaus nachhaltigen Werkstoff arbeitet bei der Meisterprüfung nichts von Ökobilanz oder generell der Nachhaltigkeit wissen muss. Es kann nicht sein, dass unsere Gewerbeordnungen diese Veränderungen nicht berücksichtigen", so Ines Reiter. "Eine Novelle ist ein leichtes und würde den zukünftigen Generationen von Ingenieuren, Handwerkern etc. notwendiges Wissen vermitteln", so Kaufmann, "Es darf aber nicht bei der Gewerbeordnung bleiben, denn auch die Lehr- und Studienpläne schreien nach Anpassung an die neuen Herausforderungen durch die Nachhaltigkeit. Mülltrennung alleine reicht schon lange nicht mehr", so die ÖGNI-Vertreter abschließend.

Über die ÖGNI

Die Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI) ist der Motor der Nachhaltigkeit und will den Paradigmenwechsel der Bau- und Immobilienwirtschaft hin zur Nachhaltigkeit mitgestalten. Mit dem 3-P-Ansatz stehen neben den Produkten auch Prozesse und Personen im Mittelpunkt des Handelns. ÖGNI vereint alle Stakeholder, welche am Lebenszyklus einer Immobilie beteiligt sind und verschafft durch Kodices, Positionspapiere und Empfehlungen allen Akteuren neue Perspektiven der Nachhaltigkeit. Die ÖGNI bietet dem Markt Zertifizierungssysteme, wie das DGNB System für die Gebäudezertifizierung oder die ethische Unternehmenszertifizierung, an. In all ihren Tätigkeiten agiert sie partnerschaftlich, nutzungsorientiert und lebenszyklusoptimiert.

Weitere Informationen unter: www.ogni.at

