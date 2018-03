Lotto: Quartett knackte Jackpot - 482.200 Euro je Sechser

Solojoker mit 414.600 Euro und ein Pechvogel

Wien (OTS) - Vier Sechser in einer Runde, das hat es heuer noch gar nicht gegeben - bis vergangenen Sonntag. Zwei Wiener, ein Niederösterreicher und ein Steirer tippten die "sechs Richtigen", knackten damit den Jackpot und gewannen jeweils rund 482.200 Euro. Der Steirer kreuzte dabei seinen Gewinn auf einem Normalschein an, die drei anderen Gewinner waren jeweils per Quicktipp erfolgreich.

Weniger Gewinner, nämlich nur zwei, gab es beim Fünfer mit Zusatzzahl. Ein Spielteilnehmer aus dem Burgenland und einer aus Wien kamen jeweils per Normalschein zum Erfolg und erhalten je mehr als 82.000 Euro.

Joker

Glück und Pech lagen diesmal beim Joker wieder eng beisammen. Ein Spielteilnehmer aus Oberösterreich knackte mit seinem "Ja" den Jackpot im Alleingang und darf sich über rund 414.600 Euro freuen. Unterstützung erhielt er dabei ab er von einem Salzburger, der ebenfalls die richtige Jokerzahl, jedoch das "Nein" angekreuzt hatte, damit auf einen sechsstelligen Gewinn verzichtete und zum Pechvogel der Runde wurde.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 15.12.2013:

4 Sechser zu je EUR 482.196,10 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 82.070,00 152 Fünfer zu je EUR 1.178,00 317 Vierer+ZZ zu je EUR 197,70 7.252 Vierer zu je EUR 40,70 8.601 Dreier+ZZ zu je EUR 16,60 118.002 Dreier zu je EUR 4,40 344.619 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,10

Die Gewinnzahlen: 3 21 26 30 38 43 Zusatzzahl: 1

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 15.12.2013:

1 Joker zu EUR 414.568,90 16 mal EUR 7.700,00 116 mal EUR 770,00 1.265 mal EUR 77,00 13.061 mal EUR 7,00 133.886 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 2 9 2 4 9 0

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Mag. Günter Engelhart, Gerlinde Wohlauf

Tel.: 01 790 70 / 1910, 01 790 70 / 1920



www.lotterien.at

www.win2day.at