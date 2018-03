Winter im Flüchtlingslager

Beirut/Amman (OTS/Rotes Kreuz) - Der Kälteeinbruch in Syrien, im Libanon und in Jordanien verschlimmerte die Situation der syrischen Flüchtlinge dramatisch. Innerhalb Syriens sind bereits 6,5 Millionen Menschen auf der Flucht. Weitere drei Millionen sind ins Ausland geflohen - die meisten in den Libanon oder nach Jordanien. "Besonders die Familien, die in Zelten leben, trifft der Winter sehr hart", sagt Jürgen Högl, der die Hilfsaktivitäten des Österreichischen Roten Kreuzes in Beirut koordiniert. Das Rote Kreuz unterstützt die Flüchtlinge schon seit Herbstbeginn bei den Vorbereitungen auf den Winter.

"Wir verteilen Decken, Öfen und Gutscheine für Heizmaterial", berichtet Högl. Allein im Libanon sind mehr als 730.000 syrische Flüchtlinge registriert. "Täglich kommen weitere Menschen ins Land. Der Bedarf an Hilfe ist also enorm", sagt Högl.

Das Rote Kreuz bittet um Spenden:

Erste Bank, IBAN: AT57 2011 1400 1440 0144

Kennwort: Syrien

online: www.roteskreuz.at/syrien/spenden/

