IG Pflanzenschutz fordert Versachlichung von Greenpeace

Polemik und Skandalisierung retten keine einzige Biene - Konstruktive Zusammenarbeit gefordert

Wien (OTS/IGP) - Mit Bedauern nimmt die Industriegruppe Pflanzenschutz zur Kenntnis, dass Greenpeace die Chance auf eine Versachlichung der Diskussion um die Bienengesundheit offenbar nicht bereit ist zu nutzen und weiterhin auf Skandalisierung und Polemik setzt. "Eine aktuelle Studie der Europäischen Kommission belegt, dass die Hauptursachen für die Schwächung von Bienenvölkern in Krankheiten sowie dem Befall mit der Varoamilbe liegen. Hier unangemessen und polemisch auf Pflanzenschutzmittel als angebliche Bienenkiller einzudreschen geht an den eigentlichen Ursachen des Bienensterbens vorbei und rettet keine einzige Biene", so Christian Stockmar, Vorsitzender der Industriegruppe Pflanzenschutz. ****

Der Bienenstudie der Europäischen Kommission zufolge werde die Varoamilbe in 20 Ländern von den Bienenzüchtern als Hauptursache für das Bienensterben genannt. 16 Länder berichteten darüberhinaus von Fällen amerikanischer Faulbrut, 12 Länder von Nosemose, 7 Länder von Pilzbefall, 6 Länder von Viruserkrankungen, und 5 Länder von europäischer Faulbrut. Für die Imker und Laboratorien gibt es mehrere Gründe für das Bienensterben. Vergiftungen waren der seltenste Grund für die Laboratorien und nur 1 Labor hat chronische Einwirkungen von Pflanzenschutzmittel erwähnt.

Die IG Pflanzenschutz fordert Greenpeace vor diesem Hintergrund auf, an einer Versachlichung der Debatte um die Bienengesundheit mitzuwirken und die Polemik zu beenden. Die Industriegruppe Pflanzenschutz ist bereit, die im neuen Regierungsübereinkommen festgelegte Entwicklung eines wirksamen und effizienten Bienenschutzprogramms zu unterstützen. Stockmar abschließend: "Wir halten die Tür für eine sachliche Diskussion weiter offen und hoffen im Sinne der Bienen auf ein Umdenken bei Greenpeace."

