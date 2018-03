Telekom Austria Group mit konzernweit zertifiziertem Compliance Management System

State-of-the-art Compliance Management Systems nun zertifiziert

PwC Österreich stellt Prüfbericht nach deutschem Standard IDW PS 980 aus

Zielsetzung 2013 damit erreicht

Der Vorstand der Telekom Austria Group hat in den vergangenen beiden Jahren zahlreiche Maßnahmen gesetzt, um das konzernweite Compliance Management System umfassend weiterzuentwickeln und mit den zugehörigen Strukturen und Prozessen die Compliance Zertifizierung zu erlangen. "Es ist uns gelungen, ein State-of-the-art Compliance Management System zu implementieren und dieses durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer zertifizieren zu lassen. Dabei wurden alle kritischen Themenbereiche innerhalb des Unternehmens abgedeckt. Das geht von Geschenken und Einladungen über das Sponsoring und Beratung bis hin zu Kartellrecht und Kapitalmarktrecht", so Hannes Ametsreiter, Generaldirektor Telekom Austria Group und A1.

Positiver Prüfbericht, keine Verbesserungsvorschläge

Im Prüfungsumfang enthalten waren die Telekom Austria Group und alle großen operativen Tochtergesellschaften in Zentral- und Osteuropa. Die geprüften Gesellschaften zeichnen für 98% des Konzernumsatzes verantwortlich. Zur Prüfung herangezogen wurden Konzeption und Implementierung der verschiedenen Compliance Maßnahmen. Zusätzlich wurde die Wirksamkeit des Systems im Regelbetrieb in Österreich im Rahmen einer sechsmonatigen Prüfphase überprüft. Dabei wurden stichprobenartig konkrete Geschäftsfälle aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen ausgewählt und nach den IDW Kriterien analysiert und bewertet.

Die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC stellte der Telekom Austria Group und A1 Telekom Austria ein positives Prüfungsurteil ohne Anmerkungen, also ohne Verbesserungsvorschläge, aus. Der Prüfbericht besagt, dass das Compliance Management System für die Bereiche Anti-Korruption/Integrität, Kapitalmarkt-Compliance und Kartellrecht in allen wesentlichen Belangen angemessen konzipiert und umgesetzt wurde, und zwar in Übereinstimmung mit den relevanten gesetzlichen Anforderungen sowie den "Business Principles for Countering Bribery" von Transparency International von 2009. Die dargestellten Grundsätze und Maßnahmen sind geeignet, mit hinreichender Sicherheit Risiken für wesentliche Verstöße rechtzeitig zu erkennen und diese auch zu verhindern. Projektleiter Jörg Busch, verantwortlicher Partner für Compliance und Risk Services bei PwC, fasst den erfolgreich abgeschlossenen Zertifizierungsprozess zusammen: "Wesentliche Erfolgsfaktoren für ein wirksames Compliance Management System in einem Unternehmen sind aus unserer Sicht: das uneingeschränkte Management-Commitment, eine tatkräftige Compliance-Organisation, die umfassende Kommunikation und eine Verankerung der Compliance-Maßnahmen bis tief in die operativen Abläufe des Unternehmens hinein. All dies haben wir bei der Prüfung vorgefunden."

Zertifizierung nach deutschem Prüfungsstandard IDW PS 980

Das Compliance Management System in der Telekom Austria Group wurde nach dem deutschen Prüfstand IDW PS 980 geprüft. Dieser Standard definiert die Bestandteile des Compliance Management Systems. Neben Dokumenten- und IT-Einsicht wurden seitens PwC insgesamt rund 150 qualifizierte Interviews mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über einen Zeitraum von 15 Monaten geführt. Im Rahmen der drei Zertifizierungsphasen (Konzeption, Implementierung und Wirksamkeit) hat PwC rund 7.500 Seiten an Dokumenten aus dem Unternehmen gesichtet. Martin Walter, Compliance Officer der Telekom Austria Group, stellt fest: "Die externe Zertifizierung unseres Compliance Management Systems war die oberste Zielsetzung für dieses Jahr. Wir haben dieses Ziel, das mit einem hohen personellen, materiellen und zeitlichen Aufwand verbunden war, dank der Unterstützung vieler beteiligter Kolleginnen und Kollegen erreicht. Für die nahe Zukunft liegt der Fokus auf der Optimierung des Regelbetriebs und der weiteren nachhaltigen Verankerung des Integritätsgedankens im Tagesgeschäft."

Integritäts-Kultur als selbstverständliche Geisteshaltung

Mit der Bestellung von Martin Walter als Group Compliance Officer im November 2011 wurde der Startschuss für die Umsetzung des neuen Compliance-Managements auf internationalem Niveau gegeben. Martin Walter berichtet direkt an den Vorstand und ist in seiner Arbeit weisungsfrei gestellt. Heute verfügt die Telekom Austria Group über ein System, das im Wesentlichen aus den Kernelementen Prävention und Reaktion besteht. Die Compliance Maßnahmen sind mittlerweile in allen Unternehmensbereichen fest verankert.

"Wir haben in den vergangen zwei Jahren viel erreicht und in der Innen- und Außenwirkung deutliche Signale gesetzt. Entscheidend ist aber, dass die gesetzten Maßnahmen auch gelebt werden. Integrität als Geisteshaltung - vom Vorstand ausgehend über die Führungskräfte bis hin zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - muss eine Selbstverständlichkeit sein", legt Hannes Ametsreiter die Ziele für die Fortführung des Compliance Management Systems fest. Dass Compliance Klarheit schafft, wurde von MitarbeiterInnen im Rahmen einer jährlich stattfindenden Mitarbeiterbefragung übrigens deutlich für gut empfunden.

http://www.telekomaustria.com/verantwortung/compliance_management.php

finden Sie den Bericht des unabhängigen Wirtschaftsprüfers und die Beschreibung des Compliance Management Systems zum Download

