Christian Meyer wird Vertrag am Arnold Schönberg Center nicht verlängern

Vertrag endet nach 18 Jahren im Jahr 2015

Wien (OTS) - "18 Jahre sind genug", erklärte Meyer, der die Arnold Schönberg Center Privatstiftung seit seiner Gründung 1997 leitet. Er wird seinen bis Sommer 2015 laufenden Vertrag als Direktor nicht verlängern und voraussichtlich in den Stiftungsvorstand wechseln. In Zukunft will er sich seinen Interessensschwerpunkten in anderen Bereichen der Musik, des Theaters und der Kunst widmen. Zunächst wird er Peter Stein bei seinem nächsten Großprojekt 2016 begleiten, eine "Wien 1900"-Ausstellung in Italien kuratieren und sich auf seine Aufgaben als Aufsichtsrat der Wiener Symphoniker konzentrieren.

Arnold Schönberg Center ist internationale Referenz

"Aus dem Gründungsauftrag ist die Befassung mit Schönberg über eine ganze Generation geworden. Zehntausende Seiten an Kompositionen, Schriften und Briefen liegen aufgearbeitet im Internet vor, seine Bilder hängen zur Zeit außer in Wien auch in Ausstellungen der National Gallery London, der Berlinischen Galerie und dem Jüdischen Museum Amsterdam. 2013 feierten wir '15 Jahre Schönberg Center' mit Konzerten der Wiener Philharmoniker unter Zubin Mehta und dem Arditti Quartett, mit einer Avantgarde-Ausstellung, in der sich Superstars der zeitgenössischen Kunstszene mit dem Kontinent Schönberg befassten, und mit einer neuen Schönberg-Dauerausstellung ab Herbst in unserem zum 'White Cube' umgebauten Ausstellungsbereich. Das ist nicht mehr zu toppen."

"Heute ist das Arnold Schönberg Center internationale Referenz. Meine Ziele habe ich alle erreicht, wobei wir Schönberg noch wesentlich besser entwickeln konnten, als ich mir dies zu Beginn erträumt hatte."

Direktionszeit Christian Meyer 1997 - 2015

Die Stadt Wien holte Christian Meyer 1997 für die Errichtung des Schönberg Center, auf Vorschlag der Familie Schoenberg wurde er Gründungsdirektor. In seiner Direktion entwickelte sich das Center unter seiner Leitung auf vielfältige Weise. In mehr als 700 Konzerten präsentierte Meyer am Center Künstler wie u. a. Pierre Boulez, Zubin Mehta, Kent Nagano, Mitsuko Uchida, Maurizio Pollini, Alexej Lubimov, Boris Bloch, Peter Stein, Elisabeth Orth, Klaus-Maria Brandauer, Michael Heltau, das Arditti Quartett, Ensembles der Wiener und Berliner Philharmoniker, der Wiener Symphoniker sowie des Concertgebow Amsterdam. Dazu pflegte er die lokale Neue-Musik-Szene mit Ensembleresidenzen des aron quartett, der ensembles XX. jahrhundert, Wiener Collage, Merlin und reconsil. Hunderte Ur- und Erstaufführungen gaben einen Überblick zu den internationalen kompositorischen Strömungen nach Schönberg, Komponisten am Center waren u. a. Wolfgang Rihm, Helmut Lachenmann, Friedrich Cerha, Peter Ruzicka, Tristan Murail, Pierre Boulez, Farad Karajev, Kaja Saariaho, Benet Casablancas sowie die gesamte österreichische und mitteleuropäische Komponisten-Elite. Nobelpreisträger Eric Kandel und Donald Glaser statteten dem Center ebenso Besuche ab wie der ehemalige israelische Ministerpräsident Ehud Barak.

Mehr als 200.000 Besucher, davon 10.000 Schüler, tausende Archiv-und Bibliotheksbenutzer und ebenso viele ausübende KünstlerInnen nahmen das vielseitige Angebot des Center in dieser Zeit wahr. Schönbergs Werk wurde in Kooperationen bis in die USA, nach Ägypten, Russland, China und Japan gebracht, die Möglichkeiten, die Werk und Wirken Schönbergs bieten, wurden mit exemplarischen Aufführungen, mit zeitgenössischer Kunst, Jazz-Crossover und in hunderten wissenschaftlichen Publikationen ausgebreitet.

Die Sonderausstellungen "Schönberg-Kandinsky" (2000), "Der Maler Schönberg" (2005), "Schönberg-Strindberg-Munch" (2008) und jüngst "art is: new art" (2013) festigten das Ansehen des Malers Schönberg in der Öffentlichkeit. Mehr als 100 Ausstellungsbeteiligungen brachten in der Folge Bilder Schönbergs u. a. an das Musée d'Orsay, das Centre Pompidou, das Museo Thyssen Bornemiza, das MOMA in New York, die Jüdischen Museen in Wien, Amsterdam, New York, Berlin, an die Schirn Frankfurt, das Lenbachhaus in München, das Belvedere, den Palazzo Reale in Mailand, die Tretjakov-Galerie in Moskau und die Staatlichen Museen St. Petersburg. Der dazu von Christian Meyer gemeinsam mit seiner Archivarin 2005 herausgegebene Catalogue raisonné unterstrich die Ernsthaftigkeit auch von Schönbergs bildnerischem Werk.

Schönbergs Wohnhaus in Mödling, ebenfalls Teil des Schönberg Center, wurde generalsaniert und als Expositur für tausende Besucher aktiv bespielt.

Christian Meyer nutzte die letzte Gelegenheit für Oral History-Projekte mit Schönberg-Zeitzeugen, etwa mit seinen Assistenten, Schülern und Freunden Leonard Stein und Richard Hoffmann, Dika Newlin und Pia Gilbert. Mehr als fünfzig wissenschaftliche Symposia, Akademien und Workshops befassten sich mit Werk und Wirken Schönbergs und brachten internationale Schönberg-Forscher und -Studenten an das Center; mehr als hundert Publikationen resultierten daraus, darunter ca. zwei Dutzend Veröffentlichungen des Center.

2011 konnte Meyer von Vertretern der UNESCO den Status als "Weltdokumentenerbe" für den Schönberg-Nachlass entgegen nehmen.

"Mein Schritt geschieht in bestem Einvernehmen mit der Familie Schoenberg. Das ist mir besonders wichtig, denn bei aller Arbeit vor Ort darf man nie vergessen, dass sie es waren, die den wertvollen Schönberg-Nachlass nach Wien geschenkt haben. Auch ihre ständige Befassung mit Agenden des Center ist nicht zu unterschätzen. Nun haben wir anderthalb Jahre des Übergangs, um gemeinsam die Zukunft der Stiftung zu sichern."

Die Position des Direktors wird im Frühjahr 2014 international ausgeschrieben.

