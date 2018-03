FP-Seidl: Venediger Au ist ein neue Drogen-Hotspot

Freiheitliche fordern Sitzung der Sozialkommission - noch heuer!

Wien (OTS/fpd) - "Während sich am Praterstern tagtäglich ein Haufen dubioser Gestalten niederbechert und so nebenbei anständige Personen anschnorrt oder belästigt, ist gleich hinter dem Praterstern in der Venediger Au ein neuer Drogen-Hotspot entstanden", berichtet der Leopoldstädter FPÖ-Parteiobmann LAbg. Wolfgang Seidl. Im Park der Venediger Au tummeln sich nämlich nunmehr Junkies und Drogendealer. Seidl: "Wer aber glaubt, dass diese Tatsachen die rot-grünen Gutmenschen aus ihrem Dämmerschlaf erwachen lässt, der irrt. Wie immer wird geleugnet und die Situation schön geredet. Die Polizisten im Bezirk haben wahrlich anderes zu tun, als diese Problem-Randgruppen rund um die Uhr zu beaufsichtigen. Wir Freiheitlichen fordern einmal mehr noch heuer eine Sitzung der Sozialkommission. Jetzt ist endlich Schluss mit lustig!" (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Klub der Freiheitlichen, Pressestelle

Tel.: (01) 4000 / 81 798