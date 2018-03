Schwarzmann: Gezielt einkaufen und restlos genießen

ARGE Bäuerinnen appelliert zum sorgfältigen Umgang mit Lebensmitteln

Wien (OTS) - "Wer jetzt rund um die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage zu viel einkauft und nach Silvester gleich wieder genießbare Lebensmittel im Müll entsorgt, belastet nicht nur seine Geldbörse, sondern auch die Umwelt und das Klima, denn Lebensmittelverschwendung ist Ressourcenvergeudung. Schließlich werden für die Erzeugung Boden, Wasser, Energie, Rohstoffe und menschliche Arbeitskraft verbraucht. Man sollte sich immer wieder einmal vor Augen halten, wie viel Mühe, Einsatz und Arbeit beispielsweise in jedem Liter Milch oder in jedem Kilogramm Fleisch stecken", appelliert Bundesbäuerin Andrea Schwarzmann, Vorsitzende der ARGE Österreichische Bäuerinnen in der Landwirtschaftskammer Österreich, an den bewussten Umgang mit hochwertiger Nahrung speziell rund um die bevorstehenden Festtage.

Die ARGE Bäuerinnen hat in den letzten Jahren bereits zahlreiche Aktionen im Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung gesetzt. Sie wird diesen Weg auch 2014 fortführen und die Wertigkeit der Nahrungsmittel wieder mit einer Reihe von sympathischen und genussvollen Projekten ins rechte Licht rücken. Der Handlungsbedarf hinsichtlich Umgang und Wertigkeit von Lebensmitteln ist groß, zumal jeder Österreicher jährlich mindestens 19 kg im Wert von mindestens EUR 300,- davon wegwirft. Pro Haushalt sind das rund 43 kg im Jahr -in Österreich wird somit ein Lebensmittel-Müllberg von 157.000 t im Wert von mehr als EUR 1 Mrd. angehäuft. Die Kosten für Umwelt und Klima, die jedes essbare Lebensmittel im Müll verursacht, nicht inbegriffen.

Dem Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung haben sich nicht nur der Landwirtschaftsminister, die Bäuerinnen und die Sozialpartner verschrieben, auch die EU hat 2014 zum "Jahr gegen die Lebensmittelverschwendung" ausgerufen: europaweit werden jährlich rund 89 Mio. t Lebensmittel weggeworfen, das sind rund 179 kg pro Bürger. Gleichzeitig leben 79 Mio. Menschen in der EU-28 unter der Armutsgrenze. Brüssel hat es sich daher zum Ziel gesetzt, bis 2020 die Menge der in den Müll geworfenen Lebensmitteln zu halbieren - in Österreich will man dies bereits 2016 erreichen.

Wie man gezielt kauft und restlos genießt

Um zu verhindern, dass man für die kommenden Feiertage zu viel eingekauft wird, empfehlen die Bäuerinnen die Erstellung einer Einkaufsliste. Zudem sollten die Konsumenten bei Aktions- und Lockangeboten kritisch sein. Generell sollten Herr und Frau Österreicher den Vorsatz in die Tat umsetzen und regionale sowie saisonale Produkte bevorzugen. Das nützt nicht nur den heimischen Bauernfamilien, sondern auch der Umwelt und dem Klima. Zudem müssen abgelaufene Lebensmittel nicht gleich weggeworfen werden. Vielmehr kann jeder Einzelne eine Sinneskontrolle durchführen: Sieht das Produkt noch gut aus, riecht es so, wie es sollte und schmeckt es gut, kann es grundsätzlich noch gegessen werden. Bei besonders leicht verderblichen Waren wie Fleisch und Fisch ist allerdings unbedingt das angeführte Verbrauchsdatum zu beachten.

"Auch wenn man subjektiv oft das Gefühl hat, dass alles teurer geworden ist, sollte man sich vor Augen führen, dass laut Statistik jeder von uns heute nur mehr rund 12% seines Einkommens für Lebensmittel ausgibt. 1950 waren es noch 45%. Lebensmittel sind heute also immer noch sehr preiswert und das bei höchster Qualität aus bäuerlicher Produktion. Je preiswerter, umso weniger wert und umso schneller im Mistkübel, dürfte das Motto im Alltag lauten. Mit den 157.000 t Essbarem, die in Österreich im Abfalleimer landen, könnte man rund 500.000 Personen ein Jahr lang ernähren. Gerade in der Weihnachtszeit sollte man sich nicht zu Hamsterkäufen verleiten, sondern vielmehr vom Vorsatz leiten lassen, künftig immer eine Einkaufsliste zu verwenden und bewusst heimische und saisonale Lebensmittel zu kaufen", betonte Schwarzmann abschließend. (Schluss)

