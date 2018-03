20 Jahre Benefiz-Quadrille in der Tanzschule Elmayer zugunsten des Wiener Hilfswerks

Einnahmen kommen der Spielothek, Zentrum für Familien mit Kindern mit Behinderung, zugute.

Wien (OTS) - Was als Hilfsaktion vor der Ballsaison begann, hat sich zu einem veritablen Traditionsevent entwickelt. Vor 20 Jahren meinte der damalige Bezirkschef von Wien-Innere Stadt, Richard Schmitz: "Ein Quadrille-Drill knapp vor den Bällen wäre ideal, um sich ohne Zögern in die beliebten Wiener Publikumsquadrillen stürzen zu können". Und Thomas Schäfer-Elmayer, der mit einer "authentischen und brauchbaren Initiative" das beeindruckende Engagement des Annemarie Imhof-Komitees für das Wiener Hilfswerk unterstützen wollte, stellt seitdem seine Tanzschule und sich selbst in den Dienst der guten Sache.

Seit nunmehr 20 Jahren findet am 3. Adventsonntag dieser spezielle "Ball-Service für den guten Zweck" statt. Die Gesamteinnahmen kommen direkt der Spielothek des Wiener Hilfswerks zugute, einer Einrichtung für Familien mit behinderten Kindern.

Ob Anfänger oder Kenner der Materie: Die Mitternachtsquadrille auf Bällen bedeutet gleichermaßen Vergnügen wie Herausforderung. Besonders Gäste aus dem Ausland sowie Mitglieder des Diplomatischen Corps erachten die Wiener Bälle als höchst angenehme Form des Kulturaustausches. Der wohltätige Quadrillekurs der Tanzschule Elmayer stellt in diesem Sinne eine willkommene "Entwicklungshilfe für die Ballsaison" dar.

An der 20-Jahre-Jubiläumsquadrille am 15. Dezember 2013 haben mehr als 100 Tanzbegeisterte teilgenommen, u.a. S.E. Stéphane Gompertz, Botschafter der Republik Frankreich.

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige Organisation, die im Bereich der mobilen sozialen Dienste, in der Kinderbetreuung sowie im karitativen Bereich tätig ist und Einrichtungen wie Tageszentren für Senioren, Nachbarschaftszentren, sozial betreute Wohnhäuser, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmarkt, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung etc. betreibt.

Die Spielothek ist ein Treffpunkt für Familien mit Kindern mit Behinderung und bietet den Eltern die Möglichkeit zur Vernetzung. Das Angebot umfasst Feste im Jahreskreis, Themennachmittage, Beratung und Unterstützung bei Problemen im Alltag und die Weitergabe von aktuellen behindertenspezifischen Informationen. Die Kinder können sich in einer geschützten Atmosphäre mit pädagogisch wertvollen Spielsachen beschäftigen.

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4998

