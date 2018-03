Roland Düringer holt Goldenes Buch

"Viele Menschen in Österreich auf der Suche"

Wien (OTS) - Bereits fünf Wochen nach Verkaufsstart sichert sich der Schauspieler und Autor Roland Düringer für sein Buch "Leb wohl, Schlaraffenland", das er gemeinsam mit Clemens G. Arvay geschrieben hat, das Goldene Buch für mehr als 25.000 verkaufte Exemplare. Dies teilte Helmut Kogler, Kaufmännischer Geschäftsführer des Verlages edition a, am Montag in einer Aussendung mit. Roland Düringer selbst freut sich über viele Leser: "In Österreich sind mehr Menschen auf der Such als viele denken."

Gratulation erhielt Düringer von Inge Kralupper, Geschäftsführerin des Hauptverbandes des Österreichischen Buchhandelns: "Mit dem Goldenen Buch können wir zeigen, welch herausragende Leistungen heimische Verlage in Kooperation mit dem Buchhandel erbringen. Dass innerhalb von fünf Wochen über 25.000 Bücher von Roland Düringers verkauft wurden, ist ein großartiger Erfolg, zu dem der Hauptverband des Österreichischen Buchhandels sehr herzlich gratuliert!"

Die formelle Verleihung des Goldenen Buches findet aus Termingründen im Jänner statt.

