Teach For Austria: Bewerbungsverfahren für Fellows 2014/15 gestartet

Ab sofort laufend Assessment-Center - Ausweitung des Programms geplant

Wien (OTS) - Mit dem Schuljahr 2012/13 ist Teach For Austria in Wien und Salzburg gestartet, heute sind 55 Fellows im Einsatz. Wer sich als Top-HochschulabsolventIn ebenfalls dafür interessiert, Verantwortung zu übernehmen und im Bildungssystem einen Beitrag für positive Veränderung zu leisten, ist hier richtig. Durchhaltevermögen, Führungspotenzial und exzellente Kommunikationsfähigkeit sind Voraussetzungen, um im Auswahlverfahren zu bestehen und als Fellow an Hauptschulen und Neuen Mittelschulen in Wien und Salzburg zu unterrichten. Die Bewerbung für den Fellowjahrgang 2014 (Beginn der Ausbildung 1. Juni 2014) ist auf www.teachforaustria.at ab sofort möglich.

Teach For Austria-Gründer Walter Emberger erklärt: "Für das kommende Jahr ist wieder eine Ausweitung unseres Programms geplant. Daher sind wir bereits jetzt mitten im Auswahlverfahren für persönlich und fachlich herausragende HochschulabsolventInnen. Wir freuen uns, dass die ersten zehn Fellows für das kommende Schuljahr bereits feststehen."

Begeisterung verbindet Schule und Management - Freude über tägliche Erfolge in den Klassen

Heuer konnte sich Teach For Austria über zahlreiche Erfolge freuen: Ein besonderer Höhepunkt war der Besuch von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer an einer Teach For Austria Einsatzschule. Beim Simacek Diversity-Award gewann die Initiative den Publikumspreis, und ihr Gründer, Dr. Walter Emberger, wurde kürzlich als WU Alumni Entrepreneur of the Year 2013 ausgezeichnet. Im Frühjahr gab es eine Nominierung für den CSR-Preis TRIGOS, und im Herbst eine für den "Preis der Wiener Vielfalt". "Unsere größten Erfolge sind aber zweifellos der Lern-, Erkenntnis- und Begeisterungsfortschritte, die unsere Fellows bei ihren Schülerinnen und Schülern erzielen", betont Emberger.

Heuer haben hunderte ÖsterreicherInnen via Facebook eine "Nachricht an inspirierende LehrerInnen" verfasst, diese Aktion wird fortgeführt. Für Februar 2014 ist nun die erste "Teach For Austria-Woche" geplant, bei der EntscheidungsträgerInnen aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft gemeinsam mit Teach For Austria Fellows eine Unterrichtsstunde gestalten und SchülerInnen für ein Thema begeistern werden.

Starkes Partner- und Unterstützernetzwerk weiter ausgebaut

Zu den Partnern von Teach For Austria zählen seit Gründung die Industriellenvereinigung Salzburg, die Industriellenvereinigung Wien, die Boston Consulting Group, die Heinzel Group und die Berndorf Privatstiftung. Weiters unterstützen die Österreichischen Lotterien, Red Bull, GrECo, Seat, State Street, IBM Österreich, Frauenthal Group, Umdasch Group, Alcar, Donauchemie, Liebherr sowie W&H Dentalwerk die Initiative. Finanzielle Mittel durch die öffentliche Hand kommen vom Staatssekretariat für Integration und dem Land Salzburg. Darüber hinaus unterstützen Observer, ÖBB, Compass-Gruppe, Rauch, Bank Austria, Salzburg Global Seminar, Demuth Legal Advisor, Czerny Plakolm Werbeagentur GmbH und Thomas Goiser Projektkommunikation e.U. Teach For Austria.

