AutoBank AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen Sacheinlage von Forderungen

Wien/München (OTS) - Der Vorstand und Aufsichtsrat der AutoBank AG haben am 14. Dezember 2013 eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage von Forderungen beschlossen. Es handelt sich um Darlehen aus dem Kreis der Aktionäre, insbesondere den Großaktionären P31 Management GmbH, Lease Beteiligung GmbH und Nörenberg Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH. Als Gegenleistung werden 900.000 Stück neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 pro Aktie gewährt.

Auf der Grundlage teilweiser Ausnutzung der mit Hauptversammlungsbeschluss vom 27.5.2013 erteilten Ermächtigung des Vorstandes wird das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der übrigen Aktionäre von derzeit EUR 9.143.152 durch Ausgabe von 900.000 Stück Aktien der Gesellschaft um EUR 900.000 auf EUR 10.043.152 erhöht werden. Damit stärkt die AutoBank AG ihre Eigenkapitalbasis für das weitere Wachstum.

Über die AutoBank

Die AutoBank AG mit Sitz in Wien ist eine der führenden Banken in Österreich für Finanzierungsfragen rund um das Auto. Autohandelsunternehmen in Österreich und Deutschland können bei der AutoBank AG ihre Lagerbestände an Neu- und Gebrauchtwagen sowie ihre Vorführwagen finanzieren. Gleichzeitig bietet die AutoBank AG für die Endkunden von Autohandelsunternehmen entsprechende Kfz-Leasing- und -Finanzierungslösungen an. Für Anleger, die attraktive Konditionen suchen, bietet die AutoBank AG Anlagemöglichkeiten bei Tages- und Festgeld.

Derzeit arbeitet die AutoBank AG mit rund 600 Autohandelsunternehmen zusammen und verfügt über 14.000 Leasing- und Finanzierungskunden. Rund 41.200 Anleger in Deutschland und Österreich vertrauen der AutoBank AG derzeit ihr Tages- und Festgeld an. Die AutoBank AG verfügt über eine Bilanzsumme von rund 337 Mio. Euro.

