FPÖ-Hofer: Keine Leistungserhöhung im AKW Grundremmingen

Ersuchen um breite Unterstützung der Petition von GLOBAL 2000

Wien (OTS) - "Die Pläne der bayrischen Regierung, die Leistung der Blöcke B und C des AKW Grundremmingen zu erhöhen, gehen in die völlig falsche Richtung!", warnt heute der freiheitliche Umweltsprecher und Dritte Präsident des Nationalrates Ing. Norbert Hofer.

Dieses AKW ist nur 110 km von Bregenz, 155 km von Innsbruck, 240 km von Salzburg und letztlich nur 470 km von Wien entfernt! Anstatt den seit Jahren in Deutschland diskutierten Ausstieg aus der Atomkraft endlich auch in die Tat umzusetzen, wird im Land der Erben von Franz-Josef Strauss dessen Irrweg nun auch im 21. Jahrhundert fortgesetzt. Grundremmingen ist eines der letzten deutschen AKWs mit veralteter Technologie ähnlich der in Fukushima: Hier sind Siedewasserreaktoren im Einsatz, heute neu gebaute AKWs werden nur noch mit Druckwasserreaktoren ausgerüstet.

"Ich habe die Petition von Global 2000 unter www.global2000.at/grundremmingen deshalb unterschrieben, weil wir kein "Fukushima" in der Nähe Österreichs brauchen," so Hofer. "Ich ersuche die österreichische Bevölkerung um breite Unterstützung der Petition, vor allem auch durch den neuen Umweltminister Andrä Rupprechter. Immerhin sitzt sein Parteikollege Wolfgang Schüssel im Aufsichtsrat des deutschen Energiekonzerns RWE, dem Betreiber des AKW Grundremmingen", appelliert Hofer. "Andrä Rupprechter möge sein ganzes politisches Gewicht einsetzen, um einerseits den österreichischen Bundeskanzler a.D. und auf der anderen Seite die Bruderpartei CSU von ihrem gefährlichen Vorhaben abzubringen!" fordert Hofer abschließend.

