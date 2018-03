Brigittenau: Axel Corti-Hommage und "Karat"-Konzert

Wien (OTS) - Der Verein "Aktionsradius Wien" (20., Gaußplatz 11) veranstaltet am Dienstag, 17. Dezember, einen Gesprächsabend im Gedenken an Axel Corti (1933 - 1993). Anlass für den Rückblick ist der 20. Todestag des Regisseurs und Journalisten (ORF-Radio "Der Schalldämpfer"). Neben Cortis Witwe würdigen an dem Abend einige Weggefährten, darunter der Verfasser der Biographie, ein Regisseur, ein Theologe und ein Schauspieler, den unvergessenen Radiomacher und Filmer. Beginn der Hommage: 19.30 Uhr (Einlass: 19.00 Uhr). Der Eintritt ist frei. Die Organisatoren bitten um Spenden. Am Freitag, 20. Dezember, gastiert im Vereinslokal auf dem Gaußplatz 11 das Damen-Quartett "Karat". Vier Künstlerinnen präsentieren ein "Musik-Mosaik" mit dem Titel "Frauengold". Die goldigen Frauen interpretieren bekannte Lieder anderer Gruppen und packende Eigenkompositionen mitsamt reizvollen Texten. Das Konzert wird im Rahmen der Reihe "Musikalischer Adventkalender" durchgeführt und fängt um 19.30 Uhr an (Einlass: ab 18.30 Uhr). Karten kosten 18 Euro, die Kasse öffnet um 18.30 Uhr. Auskunft: Telefon 332 26 94 bzw. E-Mail office @ aktionsradius.at.

Allgemeine Informationen:

Frauen-Quartett "Karat":

www.karat-apart.at

Verein "Aktionsradius Wien":

www.aktionsradius.at

