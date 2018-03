Bezirksmuseum 8: Letzter Tag der Hebbel-Ausstellung

Schau über Leben und Werke des Dichters endet am 18.12.

Wien (OTS) - Seit Mitte April läuft im Josefstädter Bezirksmuseum (8., Schmidgasse 18) die Sonder-Ausstellung "Friedrich Hebbel (1813 -1863) Wien als Wendepunkt". In den Museumsräumen gibt es eine fixe Hebbel-Gedenkstätte und die ehrenamtlich tätigen Bezirkshistoriker haben zum 200. Geburtstag und 150. Todestag des großen Dichters Friedrich Hebbel (18.3.1813 - 13.12.1863) eine ergänzende Dokumentation erarbeitet. Im Mittelpunkt der Schau stehen Hebbels Jahre in Wien. Nun endet die Ausstellung: Nur noch am Mittwoch, 18. Dezember, ist der Rückblick auf das Leben und Schaffen des Lyrikers, Erzählers und Dramatikers zu sehen. Das Museum ist an dem Tag von 18.00 bis 20.00 Uhr offen. Der Eintritt ist gratis. Nähere Auskünfte:

Telefon 403 64 15 (mit Anrufbeantworter), E-Mail bm1080 @ bezirksmuseum.at.

Die Museumsleute arbeiten bei dieser Schau mit der "Friedrich-Hebbel-Gesellschaft" zusammen. Hebbel erblickte in Deutschland das Licht der Welt. Der Dichter wurde in der Wienerstadt nach eigenen Worten "durch ein Wunder festgehalten" und der Erfolg blieb in der Wahlheimat nicht lange aus. Nähere Informationen über den "Dichter der Menschenwürde" erhalten Interessierte per E-Mail von der "Hebbel-Gesellschaft": hebbel.at @ gmail.com.

Allgemeine Informationen:

Internationale Friedrich Hebbel-Gesellschaft:

www.hebbel.at

Bezirksmuseum Josefstadt:

www.bezirksmuseum.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder

Tel.: 01 4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk