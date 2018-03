Favoriten: "Landle"-Malereien im Waldmüller-Zentrum

Ende der Ausstellung am 19.12.: Bilder von Jo Karpisek

Wien (OTS) - Die Mitte November im "Waldmüller-Zentrum" (10., Hasengasse 38) eröffnete Malereien-Schau "...is a Landle lei" ist nur mehr am Dienstag, 17. Dezember, und am Donnerstag, 19. Dezember, zu besichtigen. Gezeigt werden stimmungsvolle Werke der Künstlerin Jo (Johanna) Karpisek. Die Kreative mit familiären Wurzeln in Kärnten lebt und arbeitet bereits lange Zeit in der Wienerstadt. Karpisek schätzt aber auch ländliche Gefilde und sie verarbeitet ihre Reiseeindrücke in Aquarellen. Die Landschaftsdarstellungen der Künstlerin können sich sehen lassen. Besonders beachtenswert ist das einfühlsame Spiel mit feinen farblichen Nuancen. Am Dienstag und Donnerstag sind die gegenständlichen Arbeiten jeweils von 16.00 bis 18.00 Uhr bei freiem Eintritt zu bewundern. Für die Organisation der Bilder-Ausstellung ist die ARGE "Kultur 10" zuständig. Weitere Informationen bekommen Interessierte vom ehrenamtlichen ARGE-Team unter der Rufnummer 0660/464 66 14 bzw. via E-Mail:

waldmuellerzentrum@chello.at.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im "Waldmüller-Zentrum"

(Arbeitsgemeinschaft "Kultur 10"):

www.wien-favoriten.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder

Tel.: 01 4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk