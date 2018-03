Greenpeace: Rechtliche Schritte um EU-weites Pestizid-Verbot zu verteidigen

Neue Greenpeace-Studie zu Bienenkiller-Pestiziden in Guttationswasser betont Notwendigkeit von Verbot

Wien (OTS) - Greenpeace International beantragt gemeinsam mit der Bee Life European Beekeeping Coordination und anderen Umwelt- und Konsumentenschutzorganisationen (Pesticides Action Network Europe, ClientEarth, Buglife und SumOfUs) beim Europäischen Gerichtshof als Streithelfer im aktuellen Verfahren um das EU-weite Teilverbot von Pestiziden zugelassen zu werden, um auf Seite der EU-Kommission das EU-weite Teilverbot von drei Bienenkiller-Pestiziden zu verteidigen. Dies erfolgt als Reaktion auf die von den Agrochemiekonzernen Bayer und Syngenta eingereichten Klagen, die versuchen das Teilverbot der von ihnen produzierten Pestizide aufzuheben.

"Bayer und Syngenta haben ihre Anwälte beauftragt ein Verbot zu bekämpfen, das wissenschaftlich gut fundiert und rechtlich einwandfrei ist und die Interessen der europäischen Landwirte und Konsumenten bewahrt. Das teilweise Verbot dieser drei Pestizide ist nur ein erster, aber notwendiger Schritt, um die Bienen in Europa zu schützen. Es muss vor den Angriffen der Konzerne, die ihre privaten Interessen zu Lasten der Umwelt verfolgen, verteidigt werden", so Dagmar Urban, Landwirtschaftsexpertin bei Greenpeace in Österreich.

Das Teilverbot von drei Pestiziden aus der Gruppe der Neonicotinoide ist am 1. Dezember 2013 EU-weit in Kraft getreten und betrifft das von Syngenta produzierte Thiamethoxam, sowie Imidacloprid und Clothianidin von Bayer. Die Europäische Kommission hat ein zweijähriges Teilverbot dieser Pestizide ausgesprochen, nachdem die Europäische Agentur für Lebensmittelsicherheit (EFSA) in einer Risikobewertung die negativen Auswirkungen dieser Insektizide auf Honigbienen festgestellt hatte. Das nun in Kraft getretene Teilverbot erhielt starke politische Unterstützung von der Mehrheit der europäischen Regierungen. Österreich hatte sich auf EU-Ebene in beiden Abstimmungen gegen das Teilverbot ausgesprochen, danach aufgrund des öffentlichen Drucks aber auf nationaler Ebene ein Teilverbot beschlossen, das etwas über die EU-weite Regelung hinausgeht.

Greenpeace International veröffentlicht heute zudem die Ergebnisse einer unter herkömmlichen Feldbedingungen durchgeführten Pilot-Studie, die weitere Daten zu möglichen Expositionswegen bienengiftiger Pestizide liefert. Getestet wurde Guttationsflüssigkeit von kommerziell angebautem Mais, dessen Saatgut mit den Neonicotinoiden Thiamethoxam und Clothianidin behandelten wurde. Die Studie zeigt auf, dass die Konzentrationen der Neonicotinoide in der von der Pflanze abgesonderten Guttationsflüssigkeit jene Konzentrationen, die beim Sprühen des Insektizids empfohlen werden, erreichen bzw. überschreiten. Guttationsflüssigkeit kann somit eine möglicherweise tödliche Dosis für Bienen, die diese Flüssigkeit trinken, beinhalten. Bisher wurde dieser Kontaminationsweg wenig untersucht. Das von den Konzernen bekämpfte EU-Teilverbot umfasst unter anderem genau die Anwendung dieser Pestizide bei Mais.

"Unser Weg muss sich in Richtung einer ökologischen und biologischen Landwirtschaft entwickeln, die auf den Einsatz von Chemiekeulen verzichtet. In Österreich muss die neue Regierung ihr Ziel der 'Stärkung des Biolandbaus' im Regierungsprogramm entschlossen und ambitioniert umsetzen. Wir müssen unsere Verantwortung zukünftigen Generationen gegenüber endlich wahrnehmen und unsere Lebensmittel im Einklang mit der Umwelt statt gegen sie produzieren", so Urban abschließend.

Den gesamten Bericht zur Studie finden Sie unter www.greenpeace.org/dripping-poison/

