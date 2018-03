1.FM Internet Radio App auf Android und iPhone Smartphones eingeführt

Zurich (ots/PRNewswire) - 1.FM, ein weltweites Internet-Radio-Netzwerk, hat vor Kurzem seine neue Android-

und

iPhone-App lanciert, die es Benutzern auf der ganzen Welt ermöglicht, mehr als 50 Radiokanäle [http://www.1.fm/stations] zu hören, die jedes Genre, jede Stimmung und jeden Stil abdecken. Die app ist jetzt als kostenloser Download in den Internet-Shops von Google Play oder Apple App [https://itunes.apple.com/app/1.fm-internet-radio-official/id654815963] erhältlich.

Die neue 1.FM App fordert die Anwender unter anderem auf, Wertungen für ihre Lieblingskünstler abzugeben und Songs anzufordern, zu teilen und ihren Angehörigen zu widmen. Darüber hinaus können die Hörer durch die Facebook-Integration der App von 1.FM ihre aktuellen Songlisten auf ihren Profilen veröffentlichen oder manuell Links oder Empfehlungen zu bestimmten Radiostationen posten.

"Wir hatten über 50.000 Downloads über die App von 1.FM in den ersten 5 Tagen nach der Markteinführung der Android-App

und auch

das Feedback, das wir erhalten haben, war recht positiv", sagte Jonathan Bitran, CEO von 1.FM. "Im Jahr 2014 werden wir die Reichweite von 1.FM noch mehr erweitern und gezielt neue Märkte in Lateinamerika und Asien einbeziehen, um unserem internationalen Publikum weitere mehrsprachige Radiosender zu bieten. "Nutzer von mobilen Apps, die sich in den nächsten 6 Monaten bei 1.FM anmelden, werden das Recht erwerben, kostenlos und unbegrenzt mehr als 50 der HD-Streams von 1.FM zu hören (High-Definition-Streams werden im Jahr 2014 als gebührenpflichtiges Premium-Feature angeboten werden). Die neuen Apps für Mobilgeräte unterstützen Android 4.0

und

höhere Versionen sowie iOS 6 [https://itunes.apple.com/app/1.fm-internet-radio-official/id654815963] und höhere Versionen.

Über 1.FM

Die 1.FM GmbH ist ein Internet-Radio-Netzwerk mit Sitz in der Schweiz, das auf einer Vielzahl von Internet-Radio-Kanälen sendet, die verschiedene Musikgattungen, Epochen und Stile abdecken.

1.FM bietet auf jedem Kanal das Beste seiner Klasse und gehört dadurch mittlerweile zu den weltweit am meisten gehörten Internet-Radio-Netzwerken mit einer breiten Zuhörerschaft in Europa, Lateinamerika [ \\lonpivdocs\..\Users\Carla\Downloads\facebook.com\1fmlatino ] und Asien. Die Musikkanäle von 1.FM sind zu 100 % kostenlos und erfordern nur eine einfache Nutzerregistrierung.

