Von Gebärde zu Gebärde

Hamburg und seit kurzem auch Salzburg sind europaweit die einzigen Anbieter eines Lehrganges für "Taube Dolmetscherinnen und Übersetzerinnen".

Salzburg (OTS) - In Österreich leben knapp 10.000 gehörlose Menschen. Sie unterhalten sich in ihrer Muttersprache, der Gebärdensprache. Diese ist in Österreich seit 2005 verfassungsmäßig anerkannt. Somit haben alle hörbehinderten Menschen ein Recht, alle Informationen in Österreichischer Gebärdensprache zu erhalten. Für Übersetzungsarbeiten, bei denen eine GebärdensprachübersetzerIn keine Hörfähigkeit benötigt, also beim Übersetzen von Gesetzestexten, Webinhalten, Lehrmaterialien etc., können taube GebärdensprachenübersetzerInnen zum Einsatz kommen. Als taube DolmetscherInnen können sie etwa auf internationalen Veranstaltungen und Kongressen zwischen den verschiedenen Gebärdensprachen simultan übersetzen. Im Lehrgang Logo! werden sie dafür ausgebildet.

Logo! - Lehrgang in Salzburg:

12 taube Teilnehmerinnen aus ganz Österreich werden seit Oktober 2013 in einem zweijährigen Lehrgang zu DolmetscherInnen und ÜbersetzerInnen ausgebildet, sie wurden aus 29 Interessierten ausgewählt. Aufnahmekriterien waren gute Vorkenntnisse in beiden Sprachen, also Österreichische Gebärdensprache und Deutsche Schriftsprache. Das Curriculum umfasst insgesamt 12 Module à 35 Stunden. Die Inhalte sind: Gedächtnistraining, vom Blatt übersetzen, simultanes Dolmetschen, Linguistik, International Sign, Translationswissenschaften, Deutsch-Textkompetenz, Teleprompter, Mediendolmetschen und Teamdolmetschen.

Lokal und global: der Bedarf ist groß

Reinhard Grobbauer vom Verband der Gehörlosenvereine im Land Salzburg erklärte den Bedarf hierzulande: "In der letzten Zeit wurden immer öfter gehörlose DolmetscherInnen und ÜbersetzerInnen angefragt. Deshalb war es notwendig, diese Ausbildung ins Leben zu rufen". Zur künftigen Entwicklung auf internationaler Ebene meinte Professor Dr. Christian Rathmann von der Universität Hamburg: "Seit der Gründung im Jahr 2009 haben wir in Hamburg 31 Personen ausgebildet. Die meisten AbsolventInnen sind nun staatlich geprüfte DolmetscherInnen und ÜbersetzerInnen. Der Großteil arbeitet als Selbständige, einige wenige auch als fix Angestellte. Der Markt ist groß, deshalb ist es sinnvoll, diese Ausbildung auch an einem zweiten Standort - hier in Salzburg - anzubieten."

Logo! - Ein europäisches Vorzeigeprojekt:

Der Lehrgang wird vom Bundessozialamt gefördert und ist eine gemeinsame Initiative des Österreichischen Gehörlosenbundes, der Universität Salzburg, der Universität Hamburg, dem Österreichischen Gebärdensprachen- DolmetscherInnen- und ÜbersetzerInnenverband und der Volkshochschule Salzburg.

