Gastlichkeit der Wiener WirtInnen auch zu den Feiertagen

Infos zu allen geöffneten Lokalen im Internet und im Stadtinformationszentrum

Wien (OTS) - "Für alle, die Weihnachten oder Silvester nicht zu Hause verbringen wollen, warten die Wiener Gastronomiebetriebe auch heuer wieder mit einer Fülle an Möglichkeiten auf. Damit für jeden Geschmack und jeden Anspruch das richtige Lokal gefunden werden kann, bietet die Stadt umfangreiche Informationen", erklärt KonsumentInnenschutzstadträtin Sandra Frauenberger.

239 Lokale haben am 24. Dezember und 327 am 31. Dezember geöffnet. Alle Informationen dazu, etwa eine Auflistung nach Bezirken, Öffnungszeiten und Telefonnummern, gibt es vom Bürgerdienst der Stadt unter www.veranstaltungen.wien.at. Auskunft geben auch die MitarbeiterInnen des Stadtinformationszentrums unter der Wiener Telefonnummer 525 50 am 24. und am 31. Dezember in der Zeit von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr. (Schluss) bea

