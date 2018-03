TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Im Dschungel des Koalitionspaktes", von Wolfgang Sablatnig, Ausgabe vom 15. Dezember

Werner Faymann und Michael Spindelegger sind enttäuscht und entnervt. Aber was haben sie erwartet?

Innsbruck (OTS) - Das Koalitionsprogramm ist detailliert. Verständlich ist es dennoch nicht. Nur der Quereinsteiger spricht Klartext.

Rein menschlich ist die Reaktion von Werner Faymann ja verständlich: Am Freitagabend lieferte er sich ein Wortgefecht mit der ORF-Moderatorin Lou Lorenz-Dittlbacher, die ihn an das Wahlversprechen von Vermögenssteuern erinnert hatte. Da hat er mit Michael Spindelegger mehr als zehn Wochen um eine neue Koalition gerungen. Die letzten Tage und Nächte haben sie dann überhaupt fast durchverhandelt und um die letzten umstrittenen Formulierungen gestritten.

Und dann das: Breite Kritik in der Öffentlichkeit, kein gutes Wort in den Medien, in den eigenen Reihen Murren und offene Ablehnung. Die Verhandler sind fassungslos - und entnervt.

Aber was haben sie erwartet? Ihr Regierungsprogramm ist umfangreich. Geschenkt. Es ist detailliert. Stimmt. Es werden viele Aspekte behandelt. Genau. Und dennoch ist es außer für Experten nicht lesbar - und selbst die verstehen nur ihre eigenen Kapitel. Es ist gespickt mit Abkürzungen und technokratischen Floskeln. Große Projekte stehen scheinbar gleichrangig neben kleinen Anpassungen.

Und wenn Spindelegger meint, in Sachen Pensionen seien ja ohnehin die möglichen Maßnahmen aufgezählt: Die Maßnahmen hätten wir auch so gewusst. Umstritten war aber immer deren Auswahl - und die bleibt offen.

SPÖ und ÖVP haben vergessen, Schwerpunkte herauszuarbeiten und sich so im Dschungel ihres Programms verirrt. Dabei sind es oft zwei, drei Sätze, die Klarheit liefern können. Ja, er war auch früher gegen das Weisungsrecht des Justizministers an die Staatsanwälte und wolle auch jetzt für dessen Abschaffung arbeiten, sagte der neue Justizminister Wolfgang Brandstetter gestern. Alles klar? Aber Brandstetter ist ja auch neu in der Politik.

