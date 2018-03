>>vorwärts Tirol Vorstand einstimmig gewählt

Die heutige Generalversammlung von >>vorwärts Tirol beschloss die Einigung einstmmig

Innsbruck (OTS) - Heute, Samstag den 14. Dezember 2013, fand der >>vorwärts Tirol Einigungsparteitag im Innsbrucker Alphotel statt. Über 50 Mitglieder der politischen Partei >>vorwärts Tirol kamen trotz der Turbulenzen der letzten Wochen zu dieser Generalversammlung. Die Einigungsgespräche der letzten Wochen zeigten Wirkung, der Parteivorstand wurde einstimmig gewählt.

Der, von der Generalversammlung auf 4 Jahre, gewählte Vorstand von >>vorwärts Tirol wurde wie folgt besetzt:

Hansjörg Peer (politischer Geschäftsführer/Sprecher), Robert Possenig (kaufmännischer Geschäftsführer), Josef Falkner (Vorstand), Birgit Egger (Vorstand), Gerald Gärtner (Vorstand)

Josef Saxer (Vorstand).

Hansjörg Peer rief die anwesenden Parteimitglieder dazu auf, gemeinsam den Weg einer konstruktiven bürgerlichen Alternative für die Tirolerinnen und Tiroler zu gehen. Als äußerst positives Zeichen wertete der frisch gekürte politische Geschäftsführer der Partei >>vorwärts Tirol die Tatsache, dass der gemeinsame Wahlvorschlag einstimmig angenommen wurde. "Es ist ein großer Vertrauensvorschuss unserer Mitglieder an Robert und mich, da uns bewusst ist, dass in den letzten Monaten viel Porzellan zerschlagen wurde".

In die selbe Kerbe schlägt der kaufmännische Geschäftsführer Robert Possenig: "Wir werden den Elan und die Intensität der Arbeit der vergangen Wochen mitnehmen und hart arbeiten, um unseren Mitgliedern ihr Vertrauen durch Erfolg zurück zu geben". Ein großer Brocken wartet auf den kaufmännischen Geschäftsführer bei der Erstellung des Budgets von <<vorwärts Tirol. "Wir haben in den letzten Wochen parallel zu den Einigungsgesprächen intensive Gespräche in Sachen Budget geführt. Ich bin hier guter Dinge, dass wir diese, für alle Beteiligten, zufriedenstellend zu Ende führen werden", so Possenig weiters: "Wir werden bereits nächste Woche die erste Vorstandsitzung abhalten. Bis zur endgültigen Klärung aller offenen Fragen werden noch einige Sitzungen folgen."

Portraits der neuen Geschäftsführer

+ Bürgermeister Hansjörg Peer - politischer Geschäftsführer

Mit Hansjörg Peer, geboren 1969, übernimmt ein politischer Vollprofi diesen Posten. Peer ist seit 2004 Bürgermeister der Gemeinde Mutters und schaffte es als einer der wenigen bürgerlichen Bürgermeister seine Wahlergebnisse über die Jahre hin konstant auszubauen. Seine erstaunliche Erfolgsbilanz lässt sich sehen: 1998 mit 2 Mandaten gestartet, hat Hansjörg Peer mittlerweile die absolute Mehrheit in der Gemeinde Mutters. Seine Konsensfähigkeit sowie die Eigenschaft, Mitbewerber für seine Ideen und Projekte zu gewinnen, stellt Peer auch in dieser Gemeinderatsperiode unter Beweis. Nicht weniger als 96% aller Beschlüsse erfolgten einstimmig.

Auch der berufliche Werdegang von Hansjörg Peer kann sich sehen lassen. Als Nachtportier im ehrwürdigen Hotel Europa begonnen schaffte er den Sprung bis zum Hoteldirektor. Als Manager und Unternehmer durchlief er in seiner beruflichen Karrieren ebenso erfolgreich verschiedenste Positionen.

+ MMMag. Robert Possenig - kaufmännischer Geschäftsführer

Der Osttiroler Robert Possenig, geboren 1972, ist ein politischer Newcomer. Als Manager ist der studierte Betriebswirt und Wirtschaftspädagoge für das Bahnhofsmanagement der ÖBB verantwortlich. Possenig ist bei der ÖBB Infrastruktur tätig, intensive Verhandlungen mit Politikern und Unternehmern gewohnt. Diese Fähigkeiten sowie seine fachlich unbestrittenen Kenntnisse waren Grund für die Berufung von Possenig für den Posten des kaufmännischen Geschäftsführers.

Alle weiteren Infos finden Sie auf www.vorwaerts-tirol.at

