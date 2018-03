Spindelegger soll Wyman-Bericht wieder aus der Schublade hervorholen

Bericht rät zu Bad Bank Abbaumodell für Hypo

Wien (OTS) - "Wartet der designierte Finanzminister Spindelegger etwa auf ein Weihnachtswunder? Wenn er glaubt bis 2018 mit 5,8 Milliarden Euro bei der Bankensanierung das Auslangen zu finden, liegt diese Vermutung nahe. Immerhin geht der von Regierung selbst in Auftrag gegebene Bericht der Beraterfirma Oliver Wyman von 20 Milliarden bei der Bad Bank-Variante aus, wobei diese für den Steuerzahler immer noch die Günstigste der vier geprüften Abbaumodelle für die Hypo Bank darstellt. Diese Tatsache wird ebenso wie der Bericht selbst von Spindelegger weiterhin verschwiegen", stellt Team Stronach Klubobfrau Kathrin Nachbaur zur heutigen Ausgabe der Ö1 Reihe "Im Journal zu Gast" mit Vizekanzler Michael Spindelegger fest.

Nachbaur hatte den Bericht bereits am "Runden Tisch" live im ORF-Fernsehen angesprochen, ohne eine Antwort seitens der Regierungsvertreter zu erhalten: "Wieso lässt die Regierung von einem renommierten Consulter Lösungsvarianten für die Hypo ausarbeiten -was sicherlich nicht unentgeltlich geschah - und lässt diese nun in der Schublade verschwinden?" Sie werde den neuen Finanzminister am Montag jedenfalls gerne daran erinnern, diesen Bericht hervorzuholen und sich an eine ernsthafte Umsetzung der Vorschläge zu machen. Allen voran, die Suche nach einem privaten Investor für die Abwicklung der Hypo. "Nur so kann der Schaden für Österreich und seine Steuerzahler abgemildert werden. Denn eine weitere Verschleppung der Abwicklung würde die Steuerzahler noch viel mehr Geld kosten, das wäre hochgradig unverantwortlich und würde sogar die nächste Generation finanziell belasten", erklärt Nachbaur.

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach Parlamentsklub/Presse

Tel.: ++43 1 401 10/8080

parlamentsklub @ teamstronach.at