Grüne/Steinhauser: Bestellung Brandstetters ist Zeichen mangelnder Sensibilität der ÖVP für die Justiz

Staatsanwaltschaften weisungsfrei stellen

Wien (OTS) - "Mit der Bestellung des Strafverteidigers Wolfgang Brandstetter zum Justizminister hat die ÖVP der Justiz eine weitere unangenehme Debatte eingebrockt. Das ist ein Zeichen von fehlender politischer Sensibilität für die Justiz. Offensichtlich hat man aus der Bestellung Bandion-Ortners nichts gelernt", reagierte der Grüne Justizsprecher Albert Steinhauser auf anhaltende Debatten über mögliche Interessenkonflikte auf Grund zahlreicher Rechtsvertretungen in noch nicht rechtskräftigen heiklen Korruptionsstrafcausen durch Brandstetter - wie z.B. das Profil in seiner morgigen Ausgabe berichtet.

Natürlich kann man Brandstetter seine Tätigkeit als Strafverteidiger nicht vorhalten und ihm mangelnde Integrität bei seiner künftigen Aufgabe unterstellen. Für Steinhauser geht es um mehr. "Gerade im heiklen Bereich der Justiz ist schon alleine die Diskussion und Möglichkeit von Interessenskonflikten in derartig bedeutenden und die Republik erschütternden Korruptionsfällen fatal. So etwas muss man bei einer Bestellung mitbedenken - vorausgesetzt das ungebrochene Vertrauen in die Justiz ist der Bundesregierung wichtig", kritisiert Steinhauser.

Aufgrund der Debatte hält Steinhauser es für wichtiger denn je, Politik und Weisungsrecht gegenüber der Staatsanwaltschaft zu entkoppeln und einem unabhängigen Bundesstaatsanwalt zu übertragen. "Da Brandstetter selbst für die Abschaffung des Weisungsrechts ist, soll er dem Parlament als erste Maßnahme ein Gesetz dazu vorlegen. Das will zwar die ÖVP nicht, wäre aber die einzig richtige Reaktion auf die Kritik nach der Bestellung Brandstetters", schließt Steinhauser.

Rückfragen & Kontakt:

Kerstin Schäfer, +43 664 831 75 00, kerstin.schaefer @ gruene.at