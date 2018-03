Strache: Rot-schwarzes Trauerspiel geht in den letzten Akt

Österreich muss rasch vor Stillstandsregierung gerettet werden

Wien (OTS) - "Mit Faymann und Spindelegger geht das rot-schwarze Trauerspiel in seinen letzten Akt", kommentierte der freiheitliche Bundesparteiobmann HC Strache den Auftritt von Vizekanzler Spindelegger in der Radioreihe "Im Journal zu Gast". Angesichts dieses "Not und Elend-Paktes" - vulgo Koalitionsübereinkommen - müsse Österreich rasch vor dieser Stillstandsregierung gerettet werden, so Strache.

Sowohl inhaltlich als auch personell biete das von SPÖ und ÖVP beschlossene Regierungsübereinkommen keinerlei Innovationen, die geeignet seien der anhaltenden Krise entgegen zu wirken, sagte Strache der das 122 -seitige Arbeitsprogramm als "dickstes Armutszeugnis" einer Bundesregierung bezeichnete. "Ungeniert haben SPÖ und ÖVP ihre Wahlversprechen gebrochen und reden sich jetzt gegenseitig aufeinander aus. Das ist unanständig und peinlich", so Strache.

Kein Wunder, dass sich daher sowohl in der SPÖ als auch in der ÖVP massive Widerstände gegen dieses Stillstandsprogramm bilden würden. "Ich reiche daher den vernünftigen Kräften in SPÖ und ÖVP die Hand und lade sie dazu ein, künftig die FPÖ als einzige wirkliche Reformpartei zu unterstützen", sagte Strache. Die nächste Gelegenheit dafür böte schon die EU-Wahl im Mai, so Strache.

Nach Jahren des Stillstandes unter Rot-Schwarz brauche Österreich umfangreiche und substanzielle Reformen, wie etwa eine Bundestaatsreform, eine Verwaltungsreform und eine Gesundheits- und Sozialreform, betonte Strache. Mit Steuererhöhungen und fragwürdiger Personalkosmetik werde man nicht aus der Krise kommen, sondern diese nur noch verstärken, so Strache.

Dass man als PR-Gag eine "unabhängige ORF-Expertin" zur Schmalspurministerin mit einer einzigen Sektion gemacht habe und sattdessen Wissenschaftsminister Töchterle abserviert habe, sei symptomatisch für die Ratlosigkeit der SPÖ/ÖVP-Regierung, so Strache, der sich im Interesse der Österreicher einen raschen Abgang dieser "Regierung des letzen Aufgebotes" erhofft.

