Regierungsübereinkommen - Lueger: Familien werden in den nächsten Jahren spürbar entlastet

Vom Ausbau der Kinderbetreuungs- und Ganztagsschulplätze über die Erhöhung der Familienbeihilfe bis hin zur kostenlosen Zahnspange für Kinder

Wien (OTS/SK) - Die SPÖ konnte eine Vielzahl von Vorhaben in den Regierungsvertrag einbringen, von denen Familien in Österreich unmittelbar profitieren werden, ist SPÖ-Familiensprecherin Angela Lueger überzeugt. "Familien werden in den nächsten Jahren spürbar entlastet. Der Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen und Ganztagsschulplätze verbessert die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und mit einer mittelfristig geplanten Erhöhung der Familienbeihilfe und kostenlosen Gesundheitsleistungen für Kinder und Jugendliche wie der Gratis-Zahnspange werden Familien in Österreich künftig mehr im Börsel haben", stellte Lueger am Samstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst klar. ****

"Alle Kinder und Jugendlichen sollen in Österreich unbeschwert aufwachsen können und gleiche Zukunftschancen haben", unterstich die Familiensprecherin. Dazu tragen verschiedene Maßnahmen in unterschiedlichen Bereichen bei, etwa der Ausbau der Kinderbetreuungsplätze und das zweite Gratis-Kindergartenjahr. Das letzte Jahr im Kindergarten wird als Teil einer Schuleingangsphase aufgefasst, in der Kindern der Übergang zur Volksschule durch spezielle Fördermaßnahmen erleichtert werden soll. "Kinderbetreuungseinrichtungen sind erste Bildungsstätten. Investitionen in hochwertige Kinderbetreuungsplätze sichern die bestmögliche Förderung auch der Kleinsten", betonte Lueger. 400 Millionen Euro werden bis 2018 außerdem zusätzlich in den Ganztagsschulausbau investiert. "Ganztägige Schulformen haben viele Vorteile: Sie bringen bessere Bildungschancen für alle Kinder und unterstützen die Vereinbarkeit von Beruf Familie", so Lueger.

Die Familiensprecherin begrüßt zudem das Vorhaben der Regierung, die Familienbeihilfe mittelfristig zu erhöhen und das System der Familienbeihilfe insgesamt transparenter zu machen: "Auch die Einführung eines Kinderbetreuungsgeld-Kontos geht in diese Richtung und sorgt dafür, dass Leistungen den Familien breiter zugänglich gemacht werden." Nicht zuletzt sorgen die vielen geplanten Maßnahmen für Kinder und Jugendliche im Gesundheitsbereich dafür, dass Familien finanziell deutlich entlastet werden. "Besonders die notwendigen, aber teuren Kieferregulierungen für Kinder haben viele Familienbudgets bisher überstrapaziert. Die Gratis-Zahnspange beutet am Ende des Jahres ein paar Tausend Euro mehr Geld, das die Familien für andere, vielleicht angenehmere Dinge ausgeben können", freut sich Lueger.

Service: Mehr Informationen zu allen Bereichen des Regierungsprogramms finden Sie unter

http://spoe.at/regierungsprogramm-2013-2018

(Schluss) sc/mb

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493