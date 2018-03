Regierungsübereinkommen - Spindelberger: Gesundheit wird auch in den nächsten fünf Jahren ganz groß geschrieben

Von der Gesundheitsreform über die gratis Zahnspange bis zur gesunden Schuljause: Gesundheitssystem wird noch qualitätsvoller, aber auch effizienter

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Gesundheitssprecher Erwin Spindelberger sagt zum kürzlich beschlossenen Regierungsübereinkommen, dass das Thema Gesundheit auch in der kommenden Legislaturperiode groß geschrieben wird. "Im Mittelpunkt steht dabei - wie auch schon in den vergangenen fünf Jahren - immer die Patientin, der Patient. Ein besonderer Schwerpunkt wird auf Prävention und Gesundheitsförderung liegen, um die Menschen schon in Gesundheit zu erreichen - noch bevor sie zum Patienten werden", begrüßt Spindelberger das Kapitel "Gesundheit" im Regierungsprogramm, das dem Leitsatz "Länger leben bei guter Gesundheit" getreu ist. Als besonderen Fortschritt hebt der Abgeordnete die gratis Zahnspange für Kinder und Jugendliche hervor, die von der Regierung umgesetzt werden soll. "Konkret sollen Kieferregulierungen, festsitzender Zahnersatz und Mundhygiene für Kinder und Jugendliche als Kassenleistungen umgesetzt werden", sagt Spindelberger am Samstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Die flächendeckende und wohnortnahe, hochwertige Versorgung mit Gesundheitsleistungen für alle - unabhängig von Alter, Einkommen, Geschlecht oder Herkunft - in bestmöglicher Qualität soll sichergestellt und Leistungen sogar ausgebaut werden. Besonders wichtig ist die Fortsetzung großer Projekte wie der Gesundheitsreform, die heuer als historischer Meilenstein in der Gesundheitspolitik beschlossen wurde. "Sie soll mehr Qualität für die Patientinnen und Patienten und gleichzeitig mehr Effizienz bringen", sagt der SPÖ-Gesundheitssprecher. Auch ELGA wird dazu einen entscheidenden Beitrag leisten: Ärzte sind mit der Elektronischen Gesundheitsakte immer auf dem neuesten Stand, für Spindelberger "ein unschlagbarer Vorteil für die Behandlungsqualität". Im Alltag sollen die Reformen im Gesundheitssystem auch durch kürzere Wartezeiten in Spitälern und Ambulanzen spürbar werden.

Für Kinder und Jugendliche sind, neben den gratis Zahnspangen, noch weitere Verbesserungen vorgesehen: der Spitalskostenbeitrag für Kinder und Jugendliche soll abgeschafft, der Schulgesundheitsdienst modernisiert und die gesunde Jause etabliert werden. Ein Kinder- und Jugendgesundheitspass für 7- bis 18-Jährige soll eingeführt und die Leistungen des Mutter-Kind-Passes weiter attraktiviert werden. Auch die psychische Gesundheit, vor allem die Früherkennung von Erkrankungen, und die Erstellung eines Konzepts für die Kinder- und Jugendpsychiatrie sind Schwerpunkte in den kommenden fünf Jahren, sagt Spindelberger.

