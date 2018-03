Oberhauser: SPÖ-geführte Regierung setzt auf aktive Arbeitsmarktpolitik und gibt Menschen soziale Sicherheit

Deutliche SPÖ-Handschrift im Regierungsprogramm: Bonus/Malus-System für Unternehmen - Recht auf Ausbildung für Jugendliche - Pflegefonds verlängert

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Sozialsprecherin Sabine Oberhauser hat heute, Samstag, mit Blick auf das Koalitionsübereinkommen betont, dass die SPÖ viele Punkte aus ihrem Wahlprogramm durchsetzen konnte. "Das Regierungsprogramm trägt eine deutliche sozialdemokratische Handschrift. Auch in den wichtigen Bereichen Arbeitsmarkt, Pensionen und Soziales ist eine ordentliche Portion SPÖ drin. Ob es das Bonus/Malus-System zur Steigerung der Beschäftigungsquote älterer ArbeitnehmerInnen ist, das Recht auf Ausbildung für Jugendliche unter 18, die noch stärkere Einschränkung von unfairen Vertragsklauseln oder auch die Verlängerung des Pflegefonds - schon allein diese Punkte zeigen, dass die SPÖ-geführte Regierung auf aktive Arbeitsmarktpolitik setzt und den Menschen mehr soziale Sicherheit gibt", sagt Oberhauser gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Die Regierung Faymann führe den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit mit aller Entschlossenheit weiter. "Damit setzen wir den Erfolgsweg fort, der Österreich in Sachen Beschäftigung international zum Vorbild gemacht hat", begrüßt Oberhauser die beschäftigungspolitischen Maßnahmen, die im Regierungsprogramm verankert sind. Besonders zu begrüßen seien neben dem Bonus/Malus-System beispielsweise die Bereitstellung von mehr Arbeitsplätzen für Ältere und die verstärkte Förderung der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt. Mit der Ausbildungsverpflichtung für Jugendliche unter 18 werde zudem dafür gesorgt, "dass unsere Jugendlichen nicht ohne Perspektive auf der Straße stehen, sondern in Ausbildung sind oder eine weiterführende Schule besuchen, wo sie eine fundierte Ausbildung und Qualifikation erhalten", sagt Oberhauser.

Auch bei den Pensionen gebe das Regierungsübereinkommen "gute und richtige Antworten", so Oberhauser mit Blick auf Maßnahmen wie die Anhebung des faktischen Pensionsantrittsalters und die Erhöhung der Beschäftigungsquote Älterer. Besonders erfreut zeigt sich Oberhauser darüber, dass es der SPÖ gelungen ist, eine Politik der Ungerechtigkeit gegen Frauen abzuwenden. "Eine vorzeitige Anhebung des gesetzlichen Frauenpensionsantrittsalters wird nicht kommen", unterstreicht Oberhauser. Mit weiteren Maßnahmen wie zum Beispiel der noch stärkeren Einschränkung von unfairen Vertragsklauseln oder einer transparenten Gestaltung von All-In-Verträgen sei außerdem für mehr Fairness und Gerechtigkeit im Arbeitsrecht gesorgt, sagt Oberhauser, die dem SPÖ-Verhandlungsteam für die gute Arbeit und das große Engagement dankte.

