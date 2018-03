AVISO: Angelobung der österreichischen Bundesregierung

Wien (OTS) - Die Ernennung und Angelobung der neuen Bundesregierung und der Staatssekretäre des Kabinetts Faymann II durch Bundespräsident Dr. Heinz Fischer findet am Montag, dem 16. Dezember 2013 statt. In diesem Zusammenhang stehen folgende Termine:

Montag, 16. Dezember 2013:

10.40 Uhr

Unterzeichnung des Arbeitsprogramms der österreichischen Bundesregierung für die Jahre 2013 bis 2018 im Bundeskanzleramt (Kongresssaal)

anschl.

Gemeinsamer Gang der designierten Bundesregierung und der Staatssekretäre in die Präsidentschaftskanzlei

11.00 Uhr

Angelobung der Bundesregierung und der Staatssekretäre durch den Herrn Bundespräsidenten in der Präsidentschaftskanzlei (Maria Theresien-Zimmer)

anschl. (ca. 12.20 Uhr)

Rückkehr der Bundesregierung und der Staatssekretäre in das Bundeskanzleramt

anschl.

Sitzung des Ministerrats im Bundeskanzleramt (Großer Ministerratssaal)

