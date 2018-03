WBNÖ-Servus zu Regierungsprogramm: Zahlreiche Forderungen der NÖ Wirtschaft umgesetzt

Direktor des Wirtschaftsbundes Niederösterreich bewertet das Regierungsprogramm als "weitaus besser als erwartet".

St. Pölten (OTS) - "Das neue Regierungsprogramm ist aus Sicht der Wirtschaft ein durchaus solides Arbeitsprogramm und enthält zahlreiche Maßnahmen, die auf Vorschlägen aus Niederösterreich beruhen"', bewertet Wirtschaftsbund-Direktor Mag. Harald Servus das Regierungsprogramm für die nächsten fünf Jahre als "weitaus besser als erwartet".

"Es freut uns, dass die Verhandler auf unser Drängen reagiert haben und wirtschaftsstimulierende Maßnahmen festgeschrieben haben." Dazu zählt Servus die zu erwartenden Impulse des 200 Millionen Euro schweren Offensiv-Paketes, das auch den von Niederösterreich ge-forderten Sanierungsbonus enthalten soll.

Positiv bewertet Servus auch die ersten sichtbaren Schritte einer Entlastung der Wirtschaft durch die geplante Lohnnebenkostensenkung bei den Unternehmerbeiträgen an den Insolvenzentgeldfonds und bei der Unfallversicherung. Auch die Festschreibung der im Wahlkampf so gescholtenen Arbeitszeitflexibilisierung und einer Mittelstand-Finanzierungsgesellschaft machen laut Servus "Mut". Umgekehrt freut sich Servus, dass viele der von der SPÖ geforderten wirtschaftlichsfeindlichen "Grauslichkeiten" wegverhandelt werden konnten: Es wird keine Vermögens- und Schenkungssteuer kommen, der Überstunden-Strafeuro konnte genauso wegverhandelt werden wie eine Erhöhung der Grundsteuer und die ungeliebte Auflösungsabgabe. Leider nicht ganz vom Tisch gebracht wurde das neue Bonus-Malussystem, das die Beschäftigung von älteren Arbeitnehmern garantieren und damit eine Anhebung des Pensionsantrittsalters bringen soll. "Wir haben erreicht, dass das neue System nur für Unternehmen ab 25 Mitar-beiter gelten soll. Und wir werden darauf achten, dass es bei realistischen Quoten bleibt", sagt Servus.

Im Regierungsprogramm findet Servus neben dem Sanierungsbonus sieben weitere konkrete Vorschläge aus Niederösterreich, die auf Antrag des WBNÖ auch im Niederösterreichischen Wirtschaftsparlament beschlossen wurden. Darunter die Verschärfung des Lohn- und Sozialdumpinggesetzes, die Aufwertung der Lehre durch ein ganzes Maßnahmenbündel, Bürokratieabbau mittels einer Deregulierungskommission, eine neue Normungsstrategie samt kostenlosem Normenzugang, eine Überführung der Schwellenwerteverordnung ins Dauerrecht, die Senkung der Verzugszinsen bei der SVA und Rechtssicherheit für Selbständige. Servus abschließend: "Sicher hätten wir uns noch mehr nachhaltige Maßnahmen gewünscht. Aber wir sind mit dem, was jetzt am Tisch liegt, fürs Erste nicht unzufrieden. Wir werden auch penibel darauf achten, was die Regierung mit ihrem Papier macht. Denn am Ende des Tages zählt nur das, was auch umgesetzt wurde. Wir vom Wirtschaftsbund Niederösterreich werden die neue Regierung an ihren Taten messen."

