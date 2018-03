Frauenberger: Zukunft gemeinsam gestalten

Integrationsförderungen passierten Gemeinderat

Wien (OTS) - "Die Förderungen für Integrationsprojekte, die gestern den Gemeinderat passiert haben, zeigen einmal mehr, dass wir das Zusammenleben aktiv gestalten", betonte Integrationsstadträtin Sandra Frauenberger am Rande der gestrigen Gemeinderatssitzung im Wiener Rathaus. "Mit den Förderungen sichern wir die hohe Qualität der Beratungs- und Unterstützungsleistungen für MigrantInnen. In enger Kooperation mit verschiedenen Vereinen setzen wir auf ein dichtes Netzwerk an Maßnahmen, die von der Sprachförderung, über die Förderung des Zusammenlebens, bis hin zu speziellen Angeboten für Frauen reichen. Dieser Weg hat sich in den letzten Jahren bewährt", wie Frauenberger erklärte.

Die beschlossenen Förderungen beinhalteten u.a. die Finanzierung von Basisbildungsmaßnahmen im Rahmen der 15a-Vereinbarung mit dem Bund und die Wiener Sprachgutscheine. Diese Sprachgutscheine im Wert von bis zu 300 Euro können bei zertifizierten Kursanbietern eingelöst werden. Sie sind Teil der umfassenden Niederlassungsbegleitung "StartWien", einem mehrfach ausgezeichneten Erfolgsprojekt für NeuzuwanderInnen, das ein Startcoaching, den "Wiener Bildungspass" mit den Sprachgutscheinen sowie Info Module in den jeweiligen Muttersprachen beinhaltet.

Außerdem wurden auch Fördermittel für den Kleinprojektetopf beschlossen. Damit besteht auch im Jahr 2014 die Möglichkeit Vereine und Organisationen finanziell bei der Realisierung ihre Projekte zu unterstützen. Der Schwerpunkt des Fördertopfes liegt im Jahr 2014 bei "Inklusion durch Bildung" und damit bei einem Thema, das "zentral für die Zukunft der Stadt ist", wie Frauenberger ausführt. "Wenn wir die Zukunft gemeinsam gestalten wollen, dann müssen wir allen das richtige Werkzeug in die Hand geben - wir müssen allen die Möglichkeit geben aktiv an der Zukunft unserer Stadt mitzubauen. Der Schlüssel dafür ist Bildung, sie ist der Grundstein für den sozialen Aufstieg." (Schluss) bea

