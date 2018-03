ORF-Korrespondent Karim El-Gawhary ist Journalist des Jahres

ORF zum 5. Mal Redaktion des Jahres

Wien (OTS) - ORF-Korrespondent Karim El-Gawhary ist Journalist des Jahres: Die Redaktion von "Der österreichische Journalist" und die Chefredakteurinnen und Chefredakteure der wichtigsten Medien Österreichs haben aus rund 500 Journalistinnen und Journalisten Karim El-Gawhary zum "Journalisten des Jahres" gewählt. Der ORF ist zum 5. Mal "Redaktion des Jahres".

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: "Ich gratuliere Karim El-Gawhary zu dieser weiteren Auszeichnung: Mit höchster Kompetenz hat Karim El-Gawhary die Revolutionen in der Arabischen Welt kommentiert und für das ORF-Publikum teils anekdotisch teils sachlich - aber immer geistreich und mit höchstem journalistischem Engagement aufbereitet.Ich möchte mich bei ihm auch für seinen oft nicht ungefährlichen Einsatz bedanken. Ich freue mich mit Karim El-Gawhary über diese Ehrung, die ich ebenfalls als Auszeichnung für das gesamte Korrespondentennetz des ORF sehe. Dass der ORF bereits zum 5. Mal die Redaktion des Jahres ist, beweist abermals die hohe Qualität des unabhängigen, objektiven und authentischen Journalismus, den der ORF in all seinen Medien tagtäglich praktiziert."

Karim El-Gawhary: "Ich fühle mich geehrt und gerührt, zum 'Journalisten des Jahres' gewählt worden zu sein. Mit dieser Auszeichnung geht auch eine Verpflichtung einher: Ich werde versuchen, so weiter zu machen wie bisher, nämlich authentischen Journalismus nahe am Menschen zu praktizieren. Ich werde weiterhin versuchen, die arabische Welt Österreich näher zu bringen."

