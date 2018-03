Rainer Hazivar ist neuer "Zeit im Bild"-Präsentator

Wien (OTS) - Der Nachfolger von Eugen Freund und damit neue Partner von Nadja Bernhard als "Zeit im Bild"-Präsentator steht fest: Der 47-jährige Rainer Hazivar wird ab 1. Jänner 2014 die wichtigste TV-Nachrichtensendung des Landes präsentieren. "Wer im Fernsehen journalistisch tätig ist, für den gehört die Moderation der Hauptnachrichtensendung zu den wichtigsten und spannendsten Erfahrungen, die man machen kann", so Hazivar. "Ich bin mir der Aufmerksamkeit, die dieser Job mit sich bringt, sehr bewusst und gehe mit Leidenschaft und großer Freude an die Sache heran."

ORF-TV-Chefredakteur Fritz Dittlbacher: "Rainer Hazivar gehört seit vielen Jahren zu den profiliertesten TV-Journalisten des Landes und ist zu recht Hochner-Preisträger. Als 'ZiB 2'-Fakten-Checker hat er zuletzt bei der Nationalratswahl seine journalistische Glaubwürdigkeit eindrucksvoll unter Beweis gestellt, bei den Publikumsabtestungen hat er ganz hervorragend abgeschnitten. Mit Hazivar gewinnt die 'Zeit im Bild' eine neue, kompetente und starke Persönlichkeit."

Rainer Hazivar, geboren 1966 in Wien, begann nach einigen Jahren Studium (Rechtswissenschaften- und Publizistik) zunächst bei der Tageszeitung "Der Standard" in der innenpolitischen Redaktion, ehe er Ende 1992 zum Aktuellen Dienst ins ORF-Landesstudio Wien (Radio und TV) wechselte. Danach arbeitete Hazivar beim TV-Wochenmagazin "Report", ab 2001 war er in der Innenpolitik-Redaktion der ORF-Radios tätig.

Im Oktober 2008 wechselte Hazivar vom Funkhaus auf den Küniglberg und verstärkt seitdem das Redaktionsteam der "ZiB 2". Seit Ende Jänner 2010 präsentiert er weiters die "ZiB"-Kurzausgaben. In der "ZiB 2" machte er zudem 2013 als "Fakten-Checker" auf sich aufmerksam.

2007 erhielt der profilierte Journalist den Robert-Hochner-Preis 2007, die Jurybegründung lautete damals, Hazivar falle "durch seine Columbo-artige Hintergründigkeit auf" und er produziere "in kurzer Zeit sprachlich brillante analytische Reportagen".

