"profil": Hans-Peter Martin: Flüge mit der Business-Class, Expo-Trip auf EU-Kosten

EU-Abgeordneter weist die Vorwürfe zurück

Wien (OTS) - Das Nachrichtenmagazin "profil" listet in seiner Montag erscheinenden Ausgabe eine Reihe von Verstößen des unabhängigen EU-Mandatars Hans-Peter Martin gegen seine eigenen Verhaltensregeln auf. So flog er beispielsweise am 28. Oktober 2010 von Brüssel via Frankfurt nach Shanghai, um die Expo zu besuchen. Die Strecke Brüssel-Frankfurt flog er Business Class, den Rückflug ebenfalls. Martin, der auf EU-Ebene gegen Business-Class-Flüge kampagnisiert, betonte stets, er habe "auf dieses Privileg immer verzichtet". Zum gegenständlichen Vorwurf sagt er nun gegenüber profil: "Im konkreten Fall war ich in der Reisestelle des Parlaments und bat um einen möglichst günstigen Business-Class-Flug." Die Strecke Frankfurt-Brüssel habe er nur deshalb in der Business Class akzeptiert, "weil verschiedene Buchungsklassen bei Anschlussflügen teurer kommen".

Seinen Besuch bei der Weltausstellung in Shanghai ließ er sich von einem deutschen Konzern organisieren, überdies war er privater Natur - eingebettet in eine wenige Tage später stattfindende Tagung von EU-Parlamentariern in Peking. Das Ticket hatte das EU-Parlament bezahlt. Das geht aus profil vorliegenden Unterlagen hervor. Martin behauptet, der Besuch der Expo sei "rein beruflich" gewesen.

