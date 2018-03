>>vorwärts Tirol Einigungsparteitag

Innsbruck (OTS) - Am Samstag, dem 14. Dezember 2013 findet der >>vorwärts Tirol Einigungsparteitag statt. Dr. Anna Hosp sowie >>vorwärts Tirol Klubobmann DI Hans Lindenberger konnten sich sowohl auf eine Weiterentwicklung der Satzung, als auch auf einen gemeinsamen Wahlvorschlag einigen.

Nachdem dieser allen Mitgliedern zur Kenntnis gebracht wurde und keine weiteren Vorschläge namhaft gemacht wurden, steht folgender Vorschlag zur Abstimmung:

Vorstand >>vorwärts Tirol

Geschäftsführer: Hansjörg Peer, Robert Possenig Vorstandsmitglieder: Birgit Egger, Josef Falkner, Gerald Gärtner, Josef Saxer

Ersatzmitglieder: Andreas Krajic, Volkmar Reinalter

"Die volle Aufmerksamkeit steht an diesem Tag jenen Personen zu, welche in den vergangenen Wochen in unzähligen Stunden sachlicher Arbeit den Weg geebnet haben, damit es wieder >>vorwärts geht", erklären Dr. Anna Hosp und DI Hans Lindenberger den Grund dafür, nicht am Einigungsparteitag teilzunehmen. "Natürlich stehen wir zukünftig bei Fragen mit unserem Wissen und unserer Erfahrung der neuen Vorstandsmannschaft zur Verfügung", so die beiden >>vorwärts Tirol - Gründer im weiteren.

Der designierte politische Sprecher der Partei >>vorwärts Tirol Hansjörg Peer lädt im Anschluss an die interne Generalversammlung gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen zur Pressekonferenz im "Alphotel" ein. Hier werden alle Medienanfragen an den neuen Vorstand beantwortet.

Pressekonferenz

ALPHOTEL

Raum Arzl

Bernhard-Höfel-Strasse 16

A-6020 lnnsbruck

Beginn: 11:30 Uhr

