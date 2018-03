FMC Corporation besiegelt Verkauf von Tochterfirma Peroxygens an One Equity Partners vertraglich

(PRN) - PHILADELPHIA, 13. Dezember 2013 /PR Newswire/ -- Die FMC Corporation verkauft ihre Sparte FMC Peroxygens an Tochterunternehmen von One Equity Partners, der Private-Investment-Sparte von J.P. Morgan Chase & Co. Die mit rund 200 Mio. Dollar bewertete Transaktion wurde per verbindlicher Vereinbarung besiegelt und dürfte im ersten Quartal 2014 zum Abschluss kommen, nachdem die notwendige Zustimmung durch die Regulierungsbehörden vorliegt und die Vollzugsbedingungen erfüllt sind.

FMC hatte im April seine Konzernstruktur vereinfacht, um sich künftig auf drei zentrale Geschäftsfelder konzentrieren zu können - Felder, die besser die Märkte widerspiegeln, auf denen das Unternehmen aktiv und führend ist und auf denen es auch künftig mit Wachstum rechnet. FMC Peroxygens ist ein erfolgreicher Geschäftsbereich, passt jedoch von der strategischen Ausrichtung her nicht zu den Wachstumsbringern des Konzerns.

"Wir sind froh, mit One Equity Partners eine erfolgreiche und angesehene Investmentfirma als Käufer für unser Wasserstoffperoxid-Geschäft gefunden zu haben", sagte FMC-Chef Pierre Brondeau. "Diese Transaktion wird dazu beitragen, dass durch zielgerichtete Aufmerksamkeit und Investitionen Peroxygens Wachstumspotenzial freigesetzt wird. Gleichzeitig erlaubt die Transaktion FMC, seine Ressourcen auf Kernsegmente in den Bereichen Ernteschutz, Gesundheits- und Ernährungstechnologien, Alkali-Chemikalien und Lithium zu konzentrieren."

FMC ließ sich bei dieser Transaktion von Citi beraten.

Macquarie Capital ist einziger Konsortialführer, was die Finanzierung der Transaktion anbelangt.

Über FMCde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@1a80cb4fFMC Corporation ist ein breit aufgestellter Chemiekonzern, der bereits seit über einem Jahrhundert landwirtschaftliche, industrielle sowie Umwelt- und Verbrauchermärkte weltweit mit innovativen Lösungen, Anwendungen und Qualitätsprodukten versorgt. Im Jahr 2012 erzielte FMC einen Jahresumsatz von etwa 3,4 Mrd. USD. Das Unternehmen beschäftigt etwa 6000 Mitarbeiter weltweit und ist in drei verschiedenen Geschäftsbereichen aktiv: FMC Agricultural Solutions, FMC Health & Nutrition, FMC Minerals und FMC Peroxygens. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.fmc.com.

Über One Equity Partnersde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@7da3bd20One Equity Partners ist die Private-Investment-Sparte von J.P. Morgan Chase & Co und verwaltet exklusiv für die Bank schätzungsweise 14 Mrd. US-Dollar. OEP geht langfristige Partnerschaften mit Firmen ein, um durch langfristiges, sowohl organisches wie anorganisches Wachstum nachhaltigen Wert zu erschaffen. OEP wurde 2001 gegründet und beschäftigt 39 Investment-Profis in New York, Chicago, Frankfurt, Wien, Hongkong, São Paulo und andernorts. Besuchen Sie www.oneequity.com für weitere Informationen.

Safe-Harbor-Erklärung gemäß Private Securities Act von 1995: Aussagen in dieser Pressemitteilung, bei denen es sich um vorausschauende Aussagen handelt, unterliegen zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit spezifischen Faktoren, die auf Formular 10-K des Jahres 2012 und weiteren SEC-Eingaben der FMC Corporation näher erläutert werden. Die an dieser Stelle aufgeführten Informationen basieren auf aktuell verfügbaren Informationen und beruhen auf der bestmöglichen Einschätzung der Geschäftsleitung. Die FMC Corporation beabsichtigt nicht, diese Informationen zu aktualisieren, und lehnt jede diesbezügliche gesetzliche Verpflichtung ausdrücklich ab. Historische Informationen lassen nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf künftige Leistungen zu.

