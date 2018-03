Playtech führt Dual-Network-Feature für alle seine Live-Spiele ein

London (ots/PRNewswire) - Playtech, der international tätige Designer, Entwickler und Lizenzgeber für Software und Serviceleistungen für die Branchen Online- und Offlinespiele sowie Spiele für Mobil- und TV-Geräte, freut sich, die erfolgreiche Einführung des "dualen Netzwerks" für Live-Spiele bekanntgeben zu können.

Dieses spannende und exklusive Angebot bietet Spielern aus aller Welt ein speziell zugeschnittenes kulturelles Erlebnis beim Spielen ihrer liebsten Live-Spiele - an jedem Ort der Welt und auf jeder Plattform. Das Feature bedient zurzeit den europäischen und den asiatischen Markt. Das bedeutet, dass ein asiatischer Spieler, der in Europa lebt, ein von Grossbritannien aus angebotenes Spiel über einen asiatischen Anbieter mit asiatischen Kundendienstpraktiken spielen kann, und das Gleiche gilt für den umgekehrten Fall.

Eine solche Anpassung bietet Spielern ein vertrautes kulturelles Erlebnis, was die Spielerfahrung umso begeisternder macht. Die Lizenznehmer von Playtech werden von diesem Feature für alle Live-Games profitieren, indem sie ihren Spielern ein unvergleichliches Spielerlebnis bieten können.

Shimon Akad, VP Operations bei Playtech, sagte dazu: "Die Einführung des Dual-Network-Features zeigt erneut, wie Playtech auf die Bedürfnisse von Spielern eingeht. Wir streben beständig danach, unsere Betreiber mit der neusten Technologie und dem besten Angebot auf dem Markt auszustatten. Wir verfolgen das Konsumentenverhalten und erstellen Produkte, die unseren Lizenznehmern einen starken Wettbewerbsvorteil verschaffen, mit dem sie in ihrem potenziellen Markt expandieren können. Ich bin sicher, dass dieses Feature in kürzester Zeit immer wichtiger für Spieler und Betreiber wird."

Über Playtech

Playtech entwickelt vereinheitlichte Software-Plattformen und Inhalte für die Online- und landgebundene Glücksspielbranche. Daneben bietet das Unternehmen eine Reihe von Zusatzdiensten wie Marketing, Hosting und CRM-Dienste.

Mit den Möglichkeiten der Gruppe lassen sich integrierte Software-oder Komplettlösungen anbieten, wobei die Spieler über ein einziges Konto auf online-, TV-, mobile und serverbasierte Spiele-Terminals zugreifen können.

Unter den neuen Lizenznehmern finden sich bestehende Onlinebetreiber, die ihr Angebot erweitern oder diversifizieren, reguläre Casinogruppen, staatlich unterstützte Einrichtungen, z. B. Lotterien sowie Neueinsteiger im Bereich Onlinespiele, insbesondere in neu regulierten Märkten.

Playtech wurde 1999 gegründet und wird an der London Stock Exchange gehandelt. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 3.000 Angestelle in elf Ländern. Zu den führenden Gaming-Anwendungen zählen Casino, Poker, Bingo, Sportwetten, Live-, Mobil- und Social-Gaming, Casual Games und Wetten mit festen Einsätzen.

